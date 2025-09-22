CCH Sur: así es la guadaña usada por el agresor para atacar a alumnos

Macabro ataque en CCH Sur Alumno muere tras agresión con guadaña dentro de la UNAM

Un ataque protagonizado por un estudiante causó pánico en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM. Un joven ingresó al plantel encapuchado, con una guadaña y otras armas, atacó a estudiantes y a un trabajador, provocando la muerte de un alumno.

¿Qué es la guadaña?

La guadaña es un arma blanca de gran tamaño, originalmente diseñada para cosechar cereales, pero que ha sido adaptada históricamente como instrumento de agresión. Su hoja curva permite cortar con gran fuerza y su alcance la convierte en un arma peligrosa incluso en espacios abiertos.

En contextos simbólicos, la guadaña se asocia con la muerte, lo que añade un componente terrorífico al ataque de Ashton.

Identifican al agresor del CCH Sur

El agresor fue identificado como Lex Ashton, de 19 años, estudiante del plantel. Entró vestido de negro, con lentes oscuros y una mascarilla con la imagen de una calavera. Armado con cuchillos, gas pimienta y una guadaña, comenzó a atacar a los alumnos sin que nadie lo detuviera al ingresar.

El estudiante Jesús Israel N, de 16 años, murió como consecuencia de las heridas. Un trabajador del plantel, de 65 años, resultó lesionado al intentar frenar al agresor y fue trasladado a un hospital. Ashton intentó escapar, pero al ser perseguido se lanzó desde un edificio de tres niveles, sufriendo fracturas que requirieron su traslado inmediato a un hospital bajo custodia policial.

La UNAM confirmó los hechos mediante un comunicado oficial, asegurando que el agresor fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y condenando enérgicamente el acto de violencia. “Para proteger a la comunidad y llevar a cabo las investigaciones necesarias, las clases fueron suspendidas de manera inmediata”, señaló la institución.

Publicaciones previas del agresor del CCH Sur en redes sociales

Horas antes del ataque, Lex Ashton creó un perfil en Facebook bajo ese nombre y compartió imágenes del vestuario y las armas que usaría. En las fotos aparecía con sudadera negra con la palabra Bloodbath (matanza), guantes, lentes tácticos y siete sprays de gas pimienta, además de cuchillos y la guadaña que finalmente empleó en el ataque.

Las imágenes se caracterizaban por la iluminación tenue y ángulos dramáticos, mostrando al joven en posturas intimidantes.

En una de sus publicaciones escribió: “Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura”, un mensaje que ha sido analizado por expertos en criminología como una alerta temprana que, lamentablemente, no fue detectada a tiempo.

En las próximas horas se definirá la situación legal del agresor que ingresó al CCH Sur, en donde mató a un estudiante.



