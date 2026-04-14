Caen en Ecatepec ladrones de cable de Azcapotzalco

Detenido Ladrón de cable. (SSC)

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron, tras una persecución, a cinco sujetos en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, que robaron cable en la alcaldía Azcapotzalco.

En calles de la colonia Cosmopolita, en el cruce de las calles Tasmania y Cuitláhuac, los criminales cometieron el robo.

En el lugar, los policías hallaron a varios sujetos que, al notar la presencia policial abordaron una camioneta color azul y huyeron, por lo que de inmediato iniciaron una persecución; en ese momento, el conductor del vehículo apuntó a los policías con un arma de fuego y comenzó a disparar.

Al ver en riesgo su vida, los oficiales repelieron la agresión, lo que provocó que uno de los neumáticos de la unidad se ponchara y los tripulantes detuvieran la marcha, en la autopista México - Pachuca, de la colonia Industrial, en el municipio de Ecatepec de Morelos.

Tras solicitar a los sujetos que descendieran del vehículo, les realizaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron un arma de fuego de fabricación casera, 50 trozos de cable y la camioneta en la que viajaban.

Uno de los criminales resultó lesionado, por lo que coordinaron los servicios de emergencia y paramédicos que acudieron al sitio, lo atendieron y diagnosticaron con dos heridas por disparo de arma de fuego en la zona lumbar y en la mano izquierda, por lo que lo trasladaron, bajo custodia policial, a un hospital para su atención médica definitiva.

En tanto, los policías detuvieron a los otros hombres y junto con los objetos y el vehículo asegurado, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público.