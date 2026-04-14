Cuauhtémoc reporta acciones contra extorsión tras firma de pacto en CDMX

La alcaldesa de alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, asistió a la firma del Pacto contra la Extorsión en la Ciudad de México, encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en un contexto en el que, de acuerdo con la edil, la demarcación ha implementado acciones propias para enfrentar este delito desde el inicio de la actual administración.

Al término del evento, la alcaldesa señaló que la extorsión afecta a comerciantes, trabajadores y familias, y que en la alcaldía se han puesto en marcha medidas orientadas a la prevención, la denuncia y el acompañamiento a víctimas. Indicó que, al inicio de su gestión, este ilícito mostraba un incremento en la zona, por lo que se diseñó el programa “Cuauhtémoc libre de extorsión”.

Como parte de estas acciones, recordó que presentó ante el Congreso local una iniciativa para endurecer las penas relacionadas con la extorsión, la cual ya fue aprobada. Esta medida, dijo, se suma a las estrategias operativas aplicadas en el territorio.

La alcaldesa también señaló que, además de los casos vinculados con grupos delictivos, existen prácticas en el espacio público que, a su consideración, constituyen formas de extorsión, como el cobro indebido por el uso de la vía pública. En ese sentido, informó que durante la actual administración se han retirado más de 3 mil franeleros y se ha logrado la detención de seis personas por conductas relacionadas con este delito.

Rojo de la Vega subrayó que el combate a la extorsión requiere coordinación entre alcaldías, el Gobierno de la Ciudad, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la participación de la ciudadanía mediante la denuncia.

Finalmente, señaló que la alcaldía continuará con operativos y acciones permanentes para recuperar el espacio público y evitar prácticas que, afirmó, afectan la seguridad y la economía de las familias en la demarcación.