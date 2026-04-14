Escuchan demandas vecinales en Cabildo Abierto de Huixquilucan

En un ejercicio que busca acercar el gobierno a la ciudadanía, el Ayuntamietno de Huixquilucan llevó a acabo la Octava Sesión de Cabildo Abierto, donde vecinos del municipio expusieron directamente sus prinicales necesidades ante las autoridades locales.

La sesión, realizada el pasado 13 de abril, fue encabezada por la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, junto con integrantes del Cabildo, quienes escucharon diversas propuestas ciudadans enfocadas principalmente en temas de seguridad y servicios públicos. Este tipo de encuentros tiene como objetivo fortalecer la participación ciudadana, así como promover la transparencia y la rendición de cuentas dentro del gobierno municipal.

Uno de los planteamientos más relevantes fue presentado por un representante del condominio Paseos del Bosque, quien solicitó acciones concretas para mejorar la seguridad en su comunidad. Entre las peticiones destacó el derribo de una barda ubicada en un predio privado, la cual según explicó representa un riesgo para vecinos y peatones. Asimismo, se pidió la instalación de luminarias para mejorar la visibilidad en la zona y prevenir posibles incidentes delictivos.

Durante la jornada, las autoridaes municipales reiteraron que este tipo de solicitudes no quedan solo en propuestas, sino que son canalizadas a las áreas correspondientes para su análisis. En este caso, las peticiones vecinales fueron turnadas a comisiones edilicias y dependencias del Ayuntamiento, con el fin de evaluar su vialibilida y determiar las acciones a seguir conforme a la ley.

La alcaldesa Romina Contreras destacó la importancia del Cabildo Abierto como un mecanismo que permite tomar decisiones basadas en necesidades reales de la población. Señaló que escuchar directamente a los ciudadanos facilitan la atención de problemáticas esfecificas y mejorar la calidad de los servicios públicos que ofrece el municipio.

Además, subrayó que estos espacios fomentan una relación más cercana entre autoridades y habitantes, lo que contribuye a generar confianza y a fortalecer la democracia participativa. En este sentido, reiteró el compromiso de su administración para continuar promoviendo este tipo de ejercicios, donde la voz de la ciudadanía tiene un papel fundamental en la toma de decisiones.

El Cabildo Abierto también representa una oportunidad para que los habitantes expresen inquietudes que, en muchos casos, no encuentran solución por los canales tradicionales. Al hacerlo de manera directa ante el gobierno municipal, se agiliza la atención y se da seguimiento puntual a cada planteamiento.

El gobierno de Huixquilucan hizo un llamado a la población para participar en futuras sesiones, destacando que la colaboración entre ciudadanos y autoridades es clave para mejorar las condiciones de vida en el municipio.