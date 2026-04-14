Disminuye 33% el robo a comercio en Tlalnepantla durante inicio de 2026

El delito de robo a comercio en Tlalnepantla de Baz registró una disminución del 33 por ciento durante los meses de enero y febrero de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, informaron autoridades locales.

De acuerdo con el reporte, esta reducción es resultado de las estrategias de seguridad implementadas de manera coordinada entre el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Seguridad estatal y el gobierno municipal, con el objetivo de proteger a los comerciantes y mejorar las condiciones de seguridad en la demarcación.

Entre las acciones destacadas se encuentran el reforzamiento de operativos de vigilancia, la presencia policial en zonas comerciales y la implementación de esquemas de prevención del delito. Estas medidas han permitido generar un entorno más seguro para quienes desarrollan actividades económicas en el municipio.

Autoridades señalaron que el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno ha sido clave para lograr estos resultados, ya que se han optimizado recursos y se ha fortalecido la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Asimismo, destacaron que la participación de los comerciantes también ha sido fundamental, al colaborar con las autoridades mediante la denuncia y la adopción de medidas preventivas en sus establecimientos.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de continuar con estas estrategias para mantener la tendencia a la baja en los índices delictivos, especialmente en aquellos que afectan directamente la actividad económica local.

Finalmente, se subrayó que el objetivo es consolidar a Tlalnepantla como un municipio más seguro, donde los negocios puedan operar con mayor tranquilidad y confianza, beneficiando tanto a los comerciantes como a la ciudadanía en general.

Las autoridades buscan fortalecer la percepción de seguridad y seguir impulsando acciones que contribuyan a la protección de los sectores productivos en la región.