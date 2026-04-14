Cuajimalpa reporta baja de 27.66% en delitos de alto impacto en 2026

Cuajimalpa de Morelos reporta baja de 27.66% en delitos de alto impacto en 2026

La alcaldía Cuajimalpa de Morelos registró una disminución de 27.66 por ciento en la incidencia de delitos de alto impacto entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Según la Evaluación Policial 2026, en ese lapso se contabilizaron 34 delitos de alto impacto, frente a los 47 casos reportados en las mismas fechas del año anterior, lo que refleja una tendencia a la baja en este tipo de ilícitos en la demarcación.

Autoridades de la alcaldía atribuyeron estos resultados a la estrategia local de seguridad implementada durante la actual administración, que contempla presencia territorial, patrullajes constantes y operativos preventivos en zonas consideradas prioritarias.

El alcalde, Carlos Orvañanos, señaló que la demarcación mantendrá el reforzamiento de estas acciones como parte de la estrategia denominada “Cuajimalpa Segura”, con el objetivo de inhibir conductas delictivas y fortalecer la vigilancia en la zona.

La reducción reportada se suma a los resultados difundidos a inicios del año, cuando entre el 1 de enero y el 22 de febrero se informó una disminución de 32.14 por ciento en delitos de alto impacto, lo que, según autoridades locales, confirma la continuidad de la tendencia descendente.

De acuerdo con el gobierno de la demarcación, las acciones de seguridad incluyen vigilancia permanente, proximidad con vecinos y atención a reportes ciudadanos, como parte del seguimiento a la incidencia delictiva.

Las cifras forman parte del monitoreo que realiza la SSC sobre el comportamiento de los delitos de alto impacto en las distintas alcaldías de la capital durante el primer trimestre del año.