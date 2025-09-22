Dictan prisión preventiva al “Irving”, líder de La Unión Tepito

Detenido Irving, líder de "La Unión Tepito". (SSC)

Un juez de control impuso prisión preventiva justificada a Irving Herrera Sánchez, alias “El Irving”, líder del cártel “La Unión Tepito” de 28 años de edad, por los delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho.

María Isabel “N”, pareja del presunto criminal, recibió la misma medida cautelar, dado que fue detenida junto con el tepiteño.

La defensa del imputado solicitó la ampliación del término constitucional, es decir, recabar pruebas, preparar su estrategia y presentar argumentos para desvirtuar los señalamientos del Ministerio Público y buscar una resolución favorable, como la libertad.

Por lo tanto, el 22 de septiembre se celebrará una audiencia donde el juez determinará si “El Irving” es vinculado a proceso.

El criminal fue detenido el pasado 15 de septiembre en la esquina de la calle Beethoven y el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la alcaldía Cuauhtémoc. Según los reportes oficiales, “El Irving” circulaba en una camioneta acompañado de una joven de 22 años, quien aseguró ser de origen colombiano.

Los agentes de inteligencia habían seguido sus movimientos, lo identificaron cuando acudió a una chelería de la colonia Guerrero, donde meseras le llevaron bebidas alcohólicas hasta su automóvil.

Un tatuaje en una de las manos del delincuente, que la policía de inteligencia observó a través de las cámaras de videovigilancia, fue el indicio con el que corroboraron que se trataba del líder de la Unión Tepito.

Posteriormente, lo siguieron hasta confirmar que el sujeto se encontraba en una de sus zonas de resguardo. Fue entonces cuando, al notar que portaba un arma, los uniformados le marcaron el alto.

Durante la revisión preventiva, los agentes descubrieron que “El Irving” portaba una pistola corta abastecida con seis cartuchos útiles.

Además, dentro del vehículo localizaron diversas dosis de droga, como siete bolsitas con ‘tusi’, tres envoltorios con cocaína, un paquete con aproximadamente 35 gramos de crystal y casi un centenar de dosis de marihuana listas para su distribución.