Atacan a balazos a hombre en avenida Oceanía

Ataque Atomovil de chofer que fue baleado. (Especial)

Un hombre fue lesionado por disparos de arma de fuego en la calle Norte 25 y la avenida Oceanía, de la colonia Moctezuma Segunda Sección, de la alcaldía Venustiano Carranza.

Tras la agresión, el sujeto permanecía a bordo de una camioneta color blanco, con manchas de sangre en el cuerpo.

Para priorizar su atención médica, a bordo de una unidad policial, lo trasladaron a un hospital donde fue diagnosticado con dos heridas de bala, en mandíbula y cabeza del lado izquierdo.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre de 38 años de edad se encontraba en su vehículo particular, cuando los tripulantes de una motocicleta color negro se acercaron, de manera directa le dispararon y posteriormente huyeron del lugar.

Por lo tanto, se realizó el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables.