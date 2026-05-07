BTS en CDMX: estas son las calles cerradas y alternativas viales para los conciertos del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP

Concierto de BTS CDMX La agrupación surcoreana se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo en la Ciudad de México

La llegada de BTS a la Ciudad de México ya comenzó a mover miles de personas en los alrededores del Estadio GNP Seguros, donde la agrupación surcoreana ofrecerá tres conciertos los días 7, 9 y 10 de mayo como parte de su tour “AIRANG”.

Los boletos para las presentaciones se agotaron en minutos y, ante la alta concentración de asistentes, autoridades capitalinas implementarán un operativo especial de seguridad y vialidad en la zona de Iztacalco.

Estas son las alternativas viales por los conciertos de BTS

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará cortes viales, vigilancia y control de estacionamiento en las inmediaciones del estadio durante el ingreso y salida del público.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial (Ovial) de la CDMX, las principales alternativas para circular en la zona serán:

Calzada Ignacio Zaragoza

Eje 3 Oriente Avenida Francisco del Paso y Troncoso

Presidente Plutarco Elías Calles

Avenida Té

Eje 4 Oriente Canal Río Churubusco

Las autoridades recomendaron a automovilistas tomar precauciones, salir con tiempo y considerar rutas alternas debido a la carga vehicular que se espera durante las tres fechas.

Metro, la mejor opción para llegar al Estadio GNP Seguros

Ante el posible caos vial, una de las principales recomendaciones para los asistentes es utilizar transporte público, especialmente la Línea 9 del Metro.

Las estaciones más cercanas al Estadio GNP Seguros son Velódromo y Ciudad Deportiva, aunque esta última suele ser la más utilizada por quedar a unos minutos caminando del recinto.

Hasta ahora, el Sistema de Transporte Colectivo Metro no ha informado si ampliará el horario de servicio durante los conciertos.

Fans ya comienzan a llegar al estadio

Desde el primer día del evento, cientos de integrantes del ARMY comenzaron a reunirse en las inmediaciones del recinto para intercambiar artículos, tomarse fotografías y prepararse para el regreso de una de las bandas más populares del K-Pop.

Aunque las puertas generales abrirán a las 16:30 horas, organizadores y autoridades insistieron en que no es necesario acampar, ya que todos los boletos cuentan con lugares numerados.

La expectativa por los conciertos de BTS en México se mantiene alta, pues se trata de una de las giras más esperadas del año en el país.