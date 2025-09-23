¿Dónde está Tayron Paredes Gamboa? Todo sobre la desaparición del DJ venezolano en Edomex

Desaparición de Tyron Paredes Gamboa Especial

El viernes 19 de septiembre parecía ser un día más de trabajo para Tayron Paredes Gamboa, un joven DJ y repartidor venezolano que se ganaba la vida en el Estado de México. A sus 27 años, combinaba la pasión por la música con el oficio de llevar pedidos en motocicleta, tratando de construir un futuro para su hijo y su familia.

Esa tarde salió de su casa en Cuautitlán Izcalli con rumbo a Huehuetoca, tras aceptar una entrega a través de una aplicación. Eran cerca de las cuatro de la tarde cuando, inquieto, comenzó a enviar mensajes a su hermana: “Estoy que me devuelvo”, escribió a las 15:57 horas. Minutos después agregó: “Puro monte, pero no sé qué onda”. El último mensaje llegó a las 16:02: “Sí, pero no sé, no confío nada”.

Después de esas palabras, el silencio. El rastro digital de su celular marcó una última ubicación cerca de la caseta Jorobas, en Huehuetoca. Desde entonces, no hay noticias de él.

Captura de pantalla de la última conversación de Tyron con su hermana Captura de pantalla

La Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía del Estado de México emitieron una ficha de localización con su descripción: 1.80 de estatura, complexión delgada, cabello negro, ojos color miel, playera negra, pantalón marrón y tenis grises. Su motocicleta, verde con negro, tampoco ha sido localizada.

El caso ha encendido las alarmas por su similitud temporal y geográfica con otras desapariciones recientes en la región. Días antes, dos músicos colombianos —Bayron Sánchez “B-King” y Jorge Luis Herrera “DJ Regio Clown”— fueron hallados sin vida en Edomex tras haber sido reportados como desaparecidos en la CDMX.

Última ubicación en tiempo real de Tyron Paredes Gamboa Captura de pantalla

Aunque las autoridades no han confirmado ningún vínculo, amigos y familiares de Tayron temen lo peor. Entre ellos corre la exigencia: que la búsqueda no se detenga, que la historia de Tayron no se sume a la estadística de ausencias que tanto lastiman al país.

Mientras colectivos y conocidos difunden su ficha en redes sociales, la esperanza se sostiene en que alguien haya visto algo, que alguna cámara de seguridad aporte una pista, o que un testigo dé la clave para devolverlo a casa. Por ahora, la pregunta sigue abierta: ¿dónde está Tayron Paredes Gamboa?