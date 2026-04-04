PRI busca elevar a rango constitucional el programa “Cosecha de Lluvia”

Especial Especial (La Crónica de Hoy)

El grupo parlamentario del PRI ene el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional la implementación del programa “Cosecha de Lluvia”.

El diputado Omar García explicó que se trata de una propuesta simple, que es “convertir la captación de lluvia en una obligación constitucional, no en un incentivo, no en un programa que dependa del gobierno en turno”, dijo.

De acuerdo con estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hasta 40 por ciento del agua potable se pierde en fugas, lo que refiere una crisis hídrica en la capital, “casi la mitad del agua se nos va por tuberías rotas”, dijo.

En ese contexto, añadió que el programa debe de ser un mandato permanente que obligue al Gobierno de la Ciudad a instalar sistemas de captación a gran escala en toda la metrópoli.

También alertó que la reserva subterránea, que nos da vida, tiene un déficit anual de aproximadamente 800 millones de metros cúbicos. Es decir, le estamos sacando a la tierra mucha más agua de la que le estamos regresando”, aseguró.

Omar García lamentó que la escasez del recurso natural genera diversos problemas de salud y que muchos negocios se vean obligados a cerrar sus puertas.

“Hay familias que gastan sus ingresos en comprar pipas; hay pequeños comercios, lavanderías y panaderías que están cerrando, porque no pueden funcionar sin agua. Eso es lo que significa la crisis del agua en la vida real”, recalcó.

¿Qué propone?

Ante dicha problemática, propuso instalar sistemas de captación de agua de lluvia en edificios públicos, mercados, hospitales, viviendas, unidades habitacionales, espacios comunitarios e infraestructura urbana, para evitar que se vaya al drenaje, se mezcle con aguas residuales y cause inundaciones.

Detalló que en otras ciudades del mundo, como Tokio, Singapur y Melbourne, ya aplican esta medida.

“Hagamos que la lluvia deje de ser un problema de inundaciones y se convierta en la solución de nuestra sed. Elevemos la cosecha de lluvia a rango constitucional y garanticemos el derecho al agua para todas y todos los capitalinos”, concluyó.