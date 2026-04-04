Esta es la costosa multa por tirar agua en Sábado de Gloria 2026: la “tradición” que puede vaciarte la cartera en CDMX y EdoMex

El clásico ritual de mojarse en la calle podría salirte más caro de lo que piensas. En la CDMX y el Estado de México, las autoridades han reiterado que tirar agua durante el Sábado de Gloria no es solo una “tradición” inocente, sino una falta administrativa que se paga caro.

Las sanciones por desperdicio de agua pueden alcanzar varios miles de pesos, dependiendo de la gravedad y la cantidad utilizada. En algunos casos, además de la multa económica, también se contemplan arrestos administrativos o trabajo comunitario.

¿Qué dice la ley sobre el desperdicio de agua?

El marco legal en la capital del país advierte que el uso indebido del agua potable está prohibido. Esto incluye actividades como:

Arrojar agua en la vía pública

Utilizar mangueras sin control

Desperdiciar agua potable con fines recreativos

Estas acciones están contempladas dentro de reglamentos cívicos y de cultura ambiental, que buscan frenar el consumo irresponsable, especialmente en temporadas donde la escasez aumenta.

En Jalisco también hay multa por desperdicio de agua

La advertencia no es exclusiva del Valle de México. En Jalisco, las autoridades también aplican sanciones a quienes desperdicien agua durante el Sábado de Gloria.

Las multas en esta entidad pueden variar, pero mantienen la misma lógica: castigar el uso irresponsable del recurso. Aquí también se aplican sanciones económicas que pueden escalar dependiendo de la conducta del infractor.

¿Por qué ya no se permite esta tradición en Sábado de Gloria?

La respuesta es: la crisis hídrica.

México enfrenta problemas cada vez más visibles en el abastecimiento de agua, especialmente en zonas urbanas densas. Lo que antes era un juego, hoy representa inconsciencia y miles de litros desperdiciados en cuestión de minutos.

Por lo que las autoridades han optado por endurecer medidas para cambiar hábitos sociales que, aunque arraigados, resultan insostenibles en el contexto actual.

¿De cuánto es la multa si te sorprenden tirando agua en Sábado de Gloria?

Si alguien es sorprendido desperdiciando agua durante el Sábado de Gloria 2026, puede enfrentar:

Ciudad de México: la Ley de Aguas de la capital mexicana establece una multa económica de entre 11 mil hasta 35 mil pesos por tirar agua. Dependiendo el caso, la sanción podría superar los 300 mil pesos , o un arresto de 20 a 36 horas , o trabajo comunitario de 10 a 18 horas .

la Ley de Aguas de la capital mexicana establece una multa económica de entre por tirar agua. Dependiendo el caso, la sanción podría superar los , o un , o . Estado de México: las autoridades contemplan una multa mínima de 11 mil pesos, arresto de hasta 36 horas y trabajo comunitario.

Todo dependerá de la evaluación de la autoridad en el momento. No hay margen para “era broma”.

El Sábado de Gloria ha pasado de ser una celebración con cubetas y risas a una invitación a la conciencia ambiental y la responsabilidad.

Así mismo, las autoridades invitan a los ciudadanos a denunciar este tipo de conductas llamando al 911.