Habló Lex Ashton tras su ataque en CCH: “Quería chingarme a 6” y sufría bullying

Lex Ashton El atacante del CCH Sur habría revelado que su intención era acuchillar a más personas previo a la intervención de un trabajador del plantel.

Dos días después de haber asesinado a un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, Ashton N habría dado sus primeras declaraciones al respecto asegurando que su intención era atacar a más personas. Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estaría investigando que el atacante pudo haber sido también víctima de bullyng durante años.

¿Qué dijo Lex Ashton tras su ataque en el CCH Sur?

De acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez (conocido popularmente como “C4 Jiménez”) Lex Ashton N habría afirmado “Yo me quería chingar a seis cabrones. Sólo se pudo uno porque otro pendejo me agarró”, haciendo referencia al trabajador del plantel que resultó herido tras intentar ayudar a la víctima, Jesús Israel Hernández Chávez.

Tras perpetuar su ataque con una guadaña, Lex Ashton se arrojó desde un tercer piso, lo que le provocó fracturas en las piernas . Ahora, es indagado por la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Lex Ashton habría sido víctima de Bullyng

También, el mismo Carlos Jiménez aseguróque el IMSS realizó un diagnóstico en el que informó que Lex Ashton habría sido víctima de bullyng durante varios años, lo que podría haber sido una influencia para realizar su ataque.

Por otra parte, no se ha establecido que tuviera algún tipo de relación con la víctima Jesús Israel Hernández Chávez ni las razones específicas por las que se lanzó contra él.

También, se sabe que Lex Ahston realizó publicaciones en redes sociales para hombres que se sienten excluidos e incapaces de establecer relaciones socioafectivas con mujeres, conocidos como “Grupos Incels”.

En sus posteos, el atacante del CCH expresó su enojo y hartazgo social al mismo tiempo que lanzó la amenaza “no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias (...) los veo en el infierno”