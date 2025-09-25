Caen 4 “Los Tanzanios”, exoperadores de “La Pájara” en Iztacalco

Detenidos Integrantes de "Los Tanzanios" capturados. (SSC)

La policía capitalina detuvo a tres principales operadores de un grupo delictivo “Los Tanzanios”, encargados de la venta, distribución y elaboración de presunta droga en la zona oriente de la Ciudad de México.

Estos sujetos recibían órdenes de Jesús Camacho Torres, alias “La Pájara” ex líder feminicida quien está en reclusión.

En este paquete de detenciones se encuentra Marco Antonio Camacho Torres, alias “Citlali” o “La Pancha”, de 40 años de edad y hermano de “La Pájara”, quien cuenta con antecedentes delictivos por robo agravado.

Además, ingresó en tres ocasiones al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en los años 2003, 2004 y 2017, por los delitos de robo agravado y trata de personas.

Tras la detención de su hermano, ascendió como principal operador de la venta de narcóticos en las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa.

Además, se realizó un procedimiento de cambio de sexo mediante cirugías estéticas

Otro “Tanzanio” caído es Luis Eduardo Camacho Torres, alias “Topo”, de 34 años, responsable de la elaboración y distribución de drogas y repartirla a los operadores de esta célula en la alcaldía Iztacalco.

“El Topo” acumula dos estancias tras las rejas, en el 2021 y 2022 por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Asimismo, Juan Gabriel Camacho Torres de 50 años y María Dolores Vázquez Valdés de 45 años, colaboradores cercanos de “La Pájara”, también cesaron sus actividades criminales con esta captura. Su responsabilidad en el grupo era el halconeo y la distribución de droga en la demarcación.

“Los Tanzanios” mantienen nexos con otras células delictivas importantes, como “La Unión Tepito” y “Los Dukes”, grupos con los que lograron expandir la venta de droga e incrementar la extorsión de tianguistas y a choferes de transporte público en Iztapalapa.

El primer despliegue policial se llevó a cabo en una propiedad ubicada en la calle Oriente 229-B, donde los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguraron 200 dosis de metanfetamina, 100 envoltorios de supuesta cocaína y 195 dosis de probable marihuana y detuvieron al “Topo”, “Citlali” o “La Pancha” y a Juan Gabriel Camacho.

El segundo cateo se realizó en un predio localizado en la calle Sur 20, donde los agentes arrestaron a María Dolores Valdés y decomisaron 200 dosis de metanfetamina.

Caída de “La Pájara”

El jefe de estos sujetos está en reclusión desde hace mpas de dos años. Jesús Camacho Torres, alias “La Pájara”, fue detenido la tarde del 16 de marzo del 2023 por agentes de la Policía Ministerial y De Investigación en el estado de Puebla. Este hombre era uno de los jefes de la organización delictiva “Los Tanzanios” y habría dirigido la venta y distribución de droga, homicidios, secuestros, extorsiones, así como el cobro de piso.

Los detectives ubicaron a “La Pájara” en el municipio de Atlixco, por lo que en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia de Puebla se trasladaron a dicha entidad.

Las investigaciones señalan que en 2022, este delincuente llegó al domicilio de su pareja, ubicado en la colonia Agrícola Oriental, y tras agredirla físicamente accionó un arma de fuego en su contra, provocándole la muerte.

Detenido Jesús "N", alais "La Pájara". (FGJCDMX)

4 “Tanzanios” capturados exprés

Además de “La Unión Tepito”, este grupo criminal ha sufrido bajas importantes en un periodo de seis días. El pasado 20 de septiembre, fue detenido Juan Manuel “N”, de 52 años de edad, alias “El Chacal” o “El Chuki”, líder del grupo delictivo “Los Tanzanios”.

Junto a este criminal fue detenida su pareja, Julieta “N”.

La detención de “El Chuki” se ejecutó cuando los agentes de seguridad realizaban labores de seguridad en las calles Doctor Idelfonso Velasco y Doctor Agustín Andrade, colonia Doctores, cuando observaron que al interior de un vehículo color gris, con placas del estado de Morelos, se encontraban los sospechosos, quienes manipulaban una bolsa con marihuana.

Van 16 “Tanzanios” encarcelados

Las autoridades de seguridad en la Ciudad de México han dado fuertes golpes a este grupo criminal, el cual se ha convertido en uno de sus objetivos prioritarios y desde hace varios años, sus líderes e integrantes poderosos han sido capturados y encarcelados, lo que ha debilitado sus operaciones en el oriente de la capital.

En diciembre del 2023, la Fiscalía arrestó a Nicolás “N”, alias “El Nico”, presunta “cabeza” de la organización delictiva.

Derivado de un cateo en la colonia Agrícola Oriental, Nicolás “N” pudo ser aprehendido en posesión de 292 dosis de droga en polvo, así como una bolsa más de la misma sustancia a granel.

Luego de su detención, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, autoridad que inició una carpeta de investigación por la posible comisión de delitos contra la salud.

Nicolás “N” fue ascendido al líder del grupo criminal cuando Manuel “N”, el entonces jefe fue detenido en el año 2005. A partir del crecimiento de “Los Tanzanios”, comenzaron a ser perseguidos por las autoridades debido a que sus integrantes son responsables de múltiples homicidios, secuestros, extorsiones, cobro de piso, venta y distribución de droga, así como de despojo y el control de hoteles dedicados a la prostitución.

En ese mismo mes, agentes de la Policía de Investigación aprehendieron a Eduardo “N”, alias “Tío Pollo”, en calles de la colonia Doctores, también miembro de “Los Tanzanios” y señalado del delito de asociación delictuosa.

Posteriormente, en abril del 2024, cayeron Osvaldo “N”, alias “El Nariz”; María “N”, alias “La Patrona”; y Pedro “N”, alias “El Peter”, posibles integrantes del grupo delictivo “Los Tanzanios”, durante un cateo en un predio de la colonia La Polvorilla, de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con las investigaciones, “El Nariz” y “La Patrona” controlan los puntos de venta de droga y mantienen una red de extorsión, en las colonias El Manto, Fundición, Los Ángeles y San Juan Xalpa, así como en inmediaciones de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) Atlalilco y UAM Iztapalapa, así como en calles de la alcaldía Iztacalco

“Los Tanzanios” sufrieron otro duro golpe en enero del 2025, Cristian “N”, alias “El Camarón” y a Carlos Bryan “N”.

“El Camarón” y Carlos Bryan eran los encargados de de pedir dinero en efectivo a los propietarios de un negocio ubicado en la alcaldía Iztapalapa, a cambio de no atentar contra su integridad física y patrimonial.

Algunas semanas después se logró el arresto de Diego Enrique “N” alias “Dieguito”, así como otro hombre y una mujer, también colaboradores del grupo delictivo.

La última de las capturas fue la de Iván “N”, un integrante clave de “Los Tanzanios” es uno de los colaboradores más cercanos de Nico “N”, líder de la organización.