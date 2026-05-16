Cae Juana “N”, líder narcomenudista en ÁO, junto a 6 colaboradores en GAM

Detenidos Juana "N", Alejandro "N", Manuel "N", Fernanda "N", Héctor Germán "N". (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Juana Germán García de 52 años de edad, líder de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de droga en la alcaldía Álvaro Obregón.

Fue detenida en compañía de Alejandro Germán García de 32 años, Manuel Eduardo Germán García de 25 años y Fernanda Torres Cañero de 32 años de edad.

Asimismo, en otro cateo, en la colonia El Bosque Primera Sección, en la misma alcaldía, detuvieron a Héctor Germán García de 41 años de edad.

En Gustavo A. Madero fueron detenidos Emmanuel Fernández Becerra de 37 años, e Iván Jesús Gómez Martínez de 37 años.

Las autoridades mantenían investigaciones en tres predios en ambas demarcaciones, donde se almacenaban y comercializaban drogas, por lo que se ejecutaron órdenes de cateo en esas ubicaciones.

La primera orden la ejecutaron en un predio localizado en la avenida Jardín, de la colonia Bosques, donde los policías detuvieron a Juana Germán García, Alejandro Germán García, Manuel Eduardo Germán García y Fernanda Torres Cañero les aseguraron 100 dosis de marihuana, aproximadamente medio kilogramo del mismo vegetal a granel, 66 dosis de crystal y dos equipos telefónicos.

El segundo despliegue ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Apterik, de la colonia El Bosque Primera Sección, en la misma alcaldía, donde el personal operativo de la SSC detuvo a Héctor Germán y aseguró 655 dosis de cocaína, 31 dosis de marihuana, aproximadamente 100 gramos de la misma hierba y un teléfono celular.

En tanto, en la avenida Progreso Nacional de la colonia Ampliación Progreso Nacional, alcaldía Gustavo A. Madero, los uniformados ejecutaron la última orden judicial y detuvieron a Emmanuel Fernández Becerra e Iván Jesús Gómez Martínez además aseguraron 103 bolsitas de marihuana, 200 gramos aproximadamente de la misma hierba, 49 dosis de metanfetamina y un arma de fuego corta color negro.

Por lo anterior, los domicilios quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial, en tanto los detenidos y lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Juana Germán García cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, además está identificada como líder de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de droga en calles de dicha demarcación.

Asimismo, Héctor Germán García tiene un ingreso a la cárcel en el año 2006 por violencia familiar, cuenta con una carpeta de investigación por lesiones dolosas, golpes y registra 43 presentaciones al Juez Cívico por cambiar el uso de destino de áreas públicas, impedir el libre tránsito de las personas y comercio informal.