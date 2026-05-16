Exigen retirar nombramiento de “Huésped Distinguido de la CDMX” a Evo Morales

Evo Morales rechaza presencia de misión de la OEA en elecciones bolivianas

La bancada del PAN en el congreso de la Ciudad de México exigió al Gobierno capitalino retirar el nombramiento de “Huésped Distinguido” otorgado por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al expresidente de Bolivia, Evo Morales.

Lo anterior, ante las graves acusaciones en su contra por abuso de menores, explotación sexual y trata de personas.

La diputada América Rangel lamentó que el partido en el poder y la izquierda latinoamericana continúan protegiendo y rindiendo homenaje a personajes señalados por delitos graves, mientras persiguen y descalifican a quienes piensan diferente.

“Morena homenajea al delincuente y repudia al inocente. Ahí está el verdadero rostro de la izquierda: siempre del lado de los criminales”, afirmó.

Recordó que en 2019, la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, entregó personalmente el reconocimiento de “Huésped Distinguido” a Evo Morales, después de que el exmandatario fuera recibido en México “como héroe”, incluso utilizando recursos del Estado mexicano.

La panista, por Miguel Hidalgo, recordó que la Fiscalía de Bolivia informó recientemente que ya cuenta con más de 170 pruebas en contra de Evo Morales por presuntos delitos relacionados con abuso y explotación de menores y señaló que incluso un tribunal boliviano ya emitió una orden de captura en su contra.

Asimismo, criticó la doble moral del oficialismo al comparar el trato que Morena ha dado a líderes afines de izquierda con la actitud mostrada hacia figuras como Isabel Díaz Ayuso, quien no enfrenta acusaciones criminales y, sin embargo, fue atacada políticamente durante su visita a México.

“La Ciudad de México no puede seguir celebrando a personajes señalados por delitos tan aberrantes. Ya basta de usar nuestra capital para premiar y encubrir a sus amigos delincuentes”, sostuvo.

Finalmente, la panista exigió retirar de inmediato el reconocimiento otorgado a Evo Morales y llamó a exhibir “la falsa superioridad moral de la izquierda”, a quienes acusó de actuar como “protectores de criminales”.