Morena propone frenar venta de productos “saludables” con sellos de advertencia

Muchos de los productos que se venden como saludables tienen sellos

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para prohibir que productos con sellos de advertencia utilicen términos como “fit”, “natural”, “orgánico”, “artesanal” o “saludable” para aparentar beneficios nutricionales inexistentes.

El legislador promovente fue Pedro Haces Lago, quien explicó que actualmente miles de consumidores son engañados por estrategias de marketing que contradicen el etiquetado frontal.

Detalló que existen empaques que por sus colores aparentan ser saludables, incluyen leyendas como “natural”, “fit”, “artesanal”, “orgánico”, pero en el mismo empaque hay sellos negros.

“Creemos que estamos tomando una buena decisión. Que estamos comprando salud, pero luego, en una esquina del empaque, vemos la realidad: tres sellos negros: exceso de azúcares, exceso de calorías, exceso de sodio”, expresó.

Afirmó que este tipo de publicidad representa una trampa y “una mentira empaquetada”, al advertir que el llamado “Healthwashing” busca “anular la advertencia del Estado” y reducir la percepción de riesgo sobre productos ultraprocesados.

El diputado de Tlalpan aseguró que las principales víctimas de este fenómeno son niñas, niños y adolescentes; recordó que el sobrepeso afecta ya al 36.6% de los niños entre 5 y 11 años y al 40.1% de los adolescentes.

La iniciativa propone adicionar el Artículo 212 Bis a la Ley General de Salud para establecer que si un producto tiene sellos de advertencia, no puede mentir.

Por ello, busca prohibir que se haga uso de elementos gráficos o textuales que contradigan o desvirtúen los sellos.

Durante la presentación de su propuesta, Pedro Haces Lago reconoció los avances de la Norma Oficial Mexicana 051, aunque advirtió que la industria encontró la vuelta y la forma de confundir al ciudadano.