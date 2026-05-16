¿Hay doble Hoy No Circula HOY 16 de mayo 2026? Te decimos qué autos descansan en CDMX y EdoMex este sábado

Entre reportes por mala calidad del aire, alertas ambientales y cielos color gris, la gran pregunta del fin de semana: ¿habrá Doble Hoy No Circula este sábado 16 de mayo de 2026 en la CDMX y el Edomex?

De acuerdo con los reportes más recientes de las autoridades ambientales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado una nueva contingencia ambiental para el sábado 16 de mayo, por lo que el programa Hoy No Circula operará de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos NO circulan el sábado 16 de mayo de 2026?

Al tratarse del tercer sábado del mes, las restricciones aplicarán para los vehículos con:

Autos que descansan este sábado

Holograma 1

Terminación de placa impar: 1, 3, 5, 7 y 9

Además, como ocurre cada sábado, tampoco podrán circular:

Vehículos con holograma 2

Autos foráneos sin verificación autorizada

Algunos vehículos con permisos temporales

Las restricciones estarán vigentes desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en municipios conurbados del Estado de México.

¿Entonces no habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, no. Aunque durante mayo la calidad del aire ha tenido varios episodios complicados y el ozono sigue dando batalla en la capital, las autoridades no han declarado una nueva Fase 1 de contingencia ambiental para este sábado. Eso significa que no se aplicarán restricciones adicionales.

Sin embargo, el panorama podría cambiar si las condiciones atmosféricas empeoran durante las próximas horas. En temporadas de calor intenso, el Valle de México suele comportarse como una tapa cerrada donde los contaminantes quedan atrapados entre montañas, tráfico y radiación solar.

Por eso, especialistas recomiendan mantenerse pendientes de los comunicados oficiales de la CAMe y de la Secretaría del Medio Ambiente.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los automovilistas que circulen cuando no les corresponde podrían recibir multas que superan los 3 mil pesos, además de posibles sanciones administrativas y el envío del vehículo al corralón.

Así que antes de arrancar el coche este sábado, conviene revisar:

Terminación de placa

Tipo de holograma

Si existe o no contingencia ambiental activa

¿Qué autos sí pueden circular sin problema?

Los vehículos exentos del programa son:

Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte de emergencia

Vehículos para personas con discapacidad con autorización vigente

Estos automóviles pueden circular normalmente incluso durante los sábados, salvo algunas excepciones extraordinarias derivadas de contingencias ambientales severas.