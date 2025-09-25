Clara Brugada incluye a Nashieli Ramírez en terna para titular de la Contraloría de la CDMX

Va por la CNDH Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, (Tomás Acosta Ordaz)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, ha propuesto oficialmente a Nashieli Ramírez Hernández, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), como una de las candidatas para hacerse cargo de la Secretaría General de la Contraloría General de la CDMX.

El documento enviado por Brugada al Congreso de la CDMX incluye tres nombres: Nashieli Ramírez; Misael Martínez Vielma; y Elena Ramos Arteaga. La propuesta responde a la vacante que está vigente desde el inicio de la administración de Brugada, el 5 de diciembre de 2024, puesto que hasta ahora sólo hay un encargado de despacho al frente de la Contraloría.

¿Quién es Nashieli Ramírez?

Ramírez Hernández ha sido titular de la CDHCM desde noviembre de 2017, y fue ratificada para un segundo periodo de cuatro años en 2025. Durante su gestión, la Comisión ha fortalecido su presencia territorial, diversificado servicios de atención a víctimas y promovido políticas de derechos humanos enfocadas en la justicia social.

Clara Brugada justifica su inclusión en la terna argumentando que los perfiles de los propuestos cumplen con los requisitos del artículo 13 Bis de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública, lo que los hace idóneos para el puesto.

La Secretaría General de la Contraloría tiene entre sus funciones vigilar el uso de los recursos públicos, auditar a dependencias del gobierno capitalino, investigar faltas administrativas y garantizar mecanismos de control interno. Dado que el titular actual deja un periodo sin nombramiento, hay expectativas sobre quién será elegido.