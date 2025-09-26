Naucalpan impulsa el arte con taller de teatro y canto en Chimalpa

Talleres de arte en Naucalpan

El arte llega a San Francisco Chimalpa, a partir de este lunes 29 de septiembre iniciará el Taller de Teatro y Canto en el kiosco de la Plaza Central, una iniciativa que busca promover la creatividad, el talento y la convivencia comunitaria entre jóvenes y adultos de la zona.

Las clases se impartirán los lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 horas en el kiosco de la Plaza Central, ubicado en Manzana 003, La Concepción, San Francisco Chimalpa, Naucalpan de Juárez.

De acuerdo con los organizadores, el objetivo es abrir un espacio accesible donde los participantes puedan desarrollar habilidades de expresión artística, trabajar en equipo y reforzar la identidad cultural de la comunidad.

La inscripción es presencial y se llevará a cabo directamente en la sede durante los días y horarios de los talleres.