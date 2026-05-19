Metro pide paciencia por obras de rehabilitación en Líneas 2, 3, 7 y 8

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava pidió comprensión a las personas usuarias ante las afectaciones derivadas de las obras de rehabilitación integral que se realizan en estaciones de las Líneas 2, 3, 7 y 8, mientras el servicio continúa en operación.

El funcionario explicó que los trabajos en la Línea 2 contemplan la intervención de 16 estaciones, además de las estaciones Bellas Artes y Garibaldi de la Línea 8.

Detalló que esta red de conexión es utilizada diariamente por aproximadamente un millón de personas, considerando los transbordos con las Líneas 1, 3, 7, 8, 9 y 12, y destacó su relevancia para los desplazamientos entre el norte y sur de la Ciudad de México, especialmente a través de la zona centro.

Metro pide paciencia por obras de rehabilitación en Líneas 2, 3, 7 y 8

Adrián Rubalcava reconoció las inconformidades expresadas por usuarios, principalmente en redes sociales, relacionadas con las molestias ocasionadas por el polvo, el ruido y las condiciones derivadas de las obras en estaciones.

En un videomensaje dirigido al público usuario, el director del Metro afirmó que asume la responsabilidad por las afectaciones generadas durante los trabajos de remodelación y sostuvo que las labores buscan mejorar las condiciones del sistema de transporte.

Según informó el STC Metro, las obras de rehabilitación integral forman parte de acciones proyectadas rumbo al próximo Mundial de futbol y tienen como objetivo generar mejoras de largo plazo para futuras generaciones de personas usuarias.