Lugares Pet Friendly en CDMX: estas son las nuevas reglas y medidas para la entrada pública a mascotas en lugares públicos

La Ciudad de México avanza en la consideración de las mascotas en el terreno legal a través de la aprobación de una reforma que regula su acceso a establecimientos Pet Friendly.
Durante la quinta sesión extraordinaria en la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, se aprobó por unanimidad 2 dictámenes en materia de comercios que admiten el acceso a animales de compañía. Esto con el objetivo de llenar un vacío legal en la procuración de los derechos de las mascotas.
¿En qué consisten estas medidas y cómo benefician a nuestras mascotas?
De acuerdo con la diputada Elizabeth Mateos, “La reforma busca brindar certeza jurídica y establecer reglas claras para permitir el acceso de animales de compañía en determinados establecimientos mercantiles, siempre bajo condiciones adecuadas de seguridad, higiene y bienestar”.
- Los comercios tienen derecho a permitir el acceso a mascotas de forma voluntaria en áreas específicamente delimitadas para ellos.
- En el caso de los animales de asistencia, no se les podrá negar el acceso sin importar que el establecimiento no sea Pet Friendly.
- Ningún local puede cobrar una tarifa extra a cambio de permitir el acceso a mascotas.
“El dictamen incorpora modificaciones importantes para garantizar que los establecimientos Pet Friendly cuenten con áreas adecuadas, condiciones sanitarias y mecanismos que permitan proteger tanto a usuarios como a los propios animales“, agregó la diputada Mateos.
De igual forma, subrayó que estas reglas buscan ser un motor para incentivar la cultura de inclusión y tutela responsable entre las personas que tengan mascotas.