Lugares Pet Friendly en CDMX: estas son las nuevas reglas y medidas para la entrada pública a mascotas en lugares públicos

Las mascotas ganan terreno jurídico. Comercios Pet Friendly deberán cumplir protocolos de higiene y seguridad. (Camila Ayala Benabib)

La Ciudad de México avanza en la consideración de las mascotas en el terreno legal a través de la aprobación de una reforma que regula su acceso a establecimientos Pet Friendly.

Durante la quinta sesión extraordinaria en la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, se aprobó por unanimidad 2 dictámenes en materia de comercios que admiten el acceso a animales de compañía. Esto con el objetivo de llenar un vacío legal en la procuración de los derechos de las mascotas.

¿En qué consisten estas medidas y cómo benefician a nuestras mascotas?

De acuerdo con la diputada Elizabeth Mateos, “La reforma busca brindar certeza jurídica y establecer reglas claras para permitir el acceso de animales de compañía en determinados establecimientos mercantiles, siempre bajo condiciones adecuadas de seguridad, higiene y bienestar”.

Los comercios tienen derecho a permitir el acceso a mascotas de forma voluntaria en áreas específicamente delimitadas para ellos.

en áreas específicamente delimitadas para ellos. En el caso de los animales de asistencia, no se les podrá negar el acceso sin importar que el establecimiento no sea Pet Friendly .

sin importar que el establecimiento no sea . Ningún local puede cobrar una tarifa extra a cambio de permitir el acceso a mascotas.

“El dictamen incorpora modificaciones importantes para garantizar que los establecimientos Pet Friendly cuenten con áreas adecuadas, condiciones sanitarias y mecanismos que permitan proteger tanto a usuarios como a los propios animales“, agregó la diputada Mateos.

De igual forma, subrayó que estas reglas buscan ser un motor para incentivar la cultura de inclusión y tutela responsable entre las personas que tengan mascotas.