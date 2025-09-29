Dictan 11 años de prisión a sujeto involucrado en el ataque a Ciro Gómez Leyva; van 12 sentenciados

El periodista Ciro Gómez Leyva en una fotografía de archivo El periodista Ciro Gómez Leyva en una fotografía de archivo (Cuartoscuro)

Un juez dictó la pena de 11 años y un mes de prisión a Erick Hazael Ramos Mendoza, alias “El Haza” o “El Gordo”, implicado en el atentado al periodista Ciro Gómez - Leyva, en diciembre del 2022.

“El Haza” es señalado de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), aportó las pruebas para que el juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, emitiera la sentencia condenatoria más de una década tras las rejas.

Al momento, las autoridades han logrado sentencias condenatorias en contra de 12 personas por su participación en la asociación delictuosa que planearon y ejecutaron el atentado contra la vida del periodista.

Sentencias al autor material y más implicados

Semanas antes, fueron condenados a 11 años y un mes de prisión en contra de Israel Jiménez Ávila, alias “Yeyé” y Juan Antonio Cisneros Morales, “Dedos” y/o “Dedotes”, también participantes en el ataque.

A los sentenciados se les acusa de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa.

Además, se estableció la multa de 37 mil pesos al “Dedotes” y al “Yeyé”, implicados en el intento de homicidio el 15 de diciembre del 2022.

El pasado 10 de junio, se impuso la pena de 14 años de prisión a Héctor Eduardo Martínez Hernández, alias “El Bart” y 12 años a Pool Pedro Francisco Gómez, “El Pool”, autor y coautor material del atentado.

“El Bart” tiene responsabilidad penal en la comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, ya que fue el ejecutor del ataque.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República establecieron que tras la persecución, cuando la víctima salió de la televisora, Héctor Eduardo “N” disparó directamente en contra del periodista, con un arma de fuego desde una motocicleta en movimiento, con intención de privarlo de la vida.

Pool Pedro participó como coautor material del atentado, al coordinar directamente la ejecución del ataque.

En otro momento, se dictó la sentencia de seis años y ocho meses de prisión a Aniceto Escarcega Saldaña y a Sergio David Berlanga González, acusados de pertenecer a una organización criminal que estaría relacionada al atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido el 15 de diciembre del 2022.

Dado que los implicados no tienen una participación directa en el atentado en contra de Gómez Leyva y aceptaron su responsabilidad, lograron que se les disminuyera la pena en reclusión en 16 por ciento.

Aniceto y Sergio tienen relación con la célula delictiva operada por Armando Escárcega Valdez, alias “El Patrón”, autor intelectual de la agresión.

“El Patrón”, desde un domicilio en la colonia Lindavista, de la alcaldía Gustavo A. Madero, habría indicado que el asesinato era un encargo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La investigación desarrollada por la FGR estableció que Pool Pedro participó como coautor material del atentado, al coordinar directamente la ejecución del ataque, en cumplimiento de instrucciones del Armando Escárcega Valdez, alias “El Patrón”, presunto autor intelectual de la agresión.

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), leyó una declaración de “El Pool” quien afirmó que “El Patrón”, desde un domicilio en la colonia Lindavista, de la alcaldía Gustavo A. Madero, le mostró una fotografía del periodista y le indicó que el asesinato era un encargo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tras recibir la orden, Pool se dirigió hacia Guadalajara, Jalisco, después a un rancho de adiestramiento comandado por el CJNG.

Recreación de los hechos

Los agresores habrían vigilado a Gómez Leyva nueve días antes del ataque, registros en video identificaron al vehículo Seat Ibiza color negro al exterior de la televisora Imagen Televisión, donde Ciro es el titular del noticieron nocturno.

El día de los hechos, la víctima fue atacada con disparos de arma de fuego mientras salía de las instalaciones de la televisora donde trabaja, en avenida Universidad, de la alcaldía Coyoacán.

Gracias a las cámaras se pudo reconstruir el atentado. A las 22:42, el vehículo Seat Ibiza color negro arribó a las inmediaciones de Grupo Imagen, de manera simultánea, el automóvil Seat color gris circuló en el cruce de las avenidas Universidad y Miguel Ángel de Quevedo.

Del segundo automotor descendió una persona que cruza avenida universidad, para reunirse con el “Bart”, quien conducía la motocicleta a las 22:45.

A las 22:58, el Chevrolet Corsa llegó a la intersección de Carmelita y Vito Alessio Robles, en la colonia Florida, de la alcaldía Álvaro Obregón, donde vive el periodista.

Después, a las 23:00 horas, Ciro abandonó las instalaciones de la televisora en su camioneta color gris. Posteriormente, el Ibiza color negro le dio seguimiento sobre avenida Universidad.

Cuando llegaron a la calle Tecoyotitla, sobre la calle Juventino Rosas, el tirador sostenía el arma a la altura de la cintura. Ahí, el vehículo Seat negro, quien iba adelante de la camioneta de la víctima, descendió la velocidad para propiciar que la motocicleta le de alcance y se le empareje.

El “Bart” le disparó en la ventanilla del conductor, después en el parabrisas y el cofre de la camioneta. Los automovilistas que estaban detrás huyeron en reversa.

Tras el ataque, “El Bart” y “El Pool” huyeron por avenida Insurgentes Sur, Barranca del Muerto hacia las calles de Moras y Parroquia en la Colonia del Valle Sur, de la alcaldía Benito Juárez; a las 23:14 horas, donde desciende de ña motocicleta en el cruce de las calles Parroquia y Eje 3 Sur.

“El Pool” arrojó la chamarra que portaba desde la motocicleta en movimiento. Un minuto después, descendió del vehículo.

Después, el chofer dobló por avenida Coyoacán y fue captado a las 23:25 horas, en calles de la colonia del Valle Sur, donde caminó hasta las calles Amores y Eje 8. En ese sitio abordó un vehículo color gris y se trasladó a una Unidad habitacional en la colonia Santa Anita, en la alcaldía Iztacalco, a la cual ingresó a las 00:05 horas. Ahí se reunió con tres integrantes más del grupo delictivo que planeó el asesinato.

Mientras tanto, el Seat Ibiza negro se trasladó a una Unidad Habitacional en la colonia Lorenzo Boturini. A la 1:01 horas, abordaron una camioneta Acura color negro y se dirigieron a la colonia Santa Anita, con los participantes del atentado.