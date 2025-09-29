Ecatepec alberga los Juegos Nacionales Populares con 66 equipos

Especial

Impulso al deporte — El secretario del Ayuntamiento de Ecatepec, Faustino de la Cruz, fue el encargado de realizar la patada de inicio a la competencia en el Parque Bicentenario Hank González, acompañado por el director general de Cultura Física y Deporte del Estado de México, José Manuel Sotomayor Landecho.

Durante la ceremonia, De la Cruz aseguró que este gobierno mantiene acciones y programas diseñados para promover el deporte. Subrayó que estas iniciativas están dirigidas principalmente a los jóvenes, como un mecanismo esencial para su desarrollo personal y como una herramienta para prevenir adicciones.

Los Juegos Nacionales Populares son un evento deportivo impulsado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Este proyecto se enfoca en el desarrollo del deporte en colonias y barrios, con la participación activa de jóvenes en tres disciplinas principales: Fútbol Popular 6x6, Boxeo Popular y Artes Marciales Populares.

El espectáculo estuvo presente en la apertura del evento gracias a las y los alumnos del grupo de porra Marching Brand, de la Escuela Normal de Ecatepec. El grupo presentó algunos números musicales que animaron a los asistentes y crearon un ambiente festivo.

Estos juegos tienen su origen en el año 2008, surgidos ante el reclamo de contar con estructuras deportivas y organizar competencias alejadas de las federaciones tradicionales. De esta justa deportiva saldrán cuatro campeones de dos categorías, sub 18 y sub 16, quienes obtendrán el pase para participar en el selectivo estatal.

El selectivo estatal está programado para realizarse del 2 al 10 de diciembre, representando la siguiente etapa para los equipos más destacados de esta fase municipal. La competencia reunió a una amplia representación de talento deportivo de la región.

Atletas provenientes de municipios como Temoaya, Tlalnepantla, Lerma, Toluca, Tultitlán, El Oro, Temascalapa, Coatepec, Atizapán, Xalatlaco y Coacalco, entre otros, acudieron a la cita. La diversidad de participantes refleja el alcance y la importancia de este evento que fomenta el deporte de base.

