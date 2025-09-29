Huixquilucan repavimenta carretera Río Hondo-Huixquilucan, invierte 15.2 mdp

La alcaldesa Romina Contreras Carrasco, al entregar la vialidad repavimentada

Obras — El gobierno de Huixquilucan concluyó la repavimentación con concreto asfáltico de 2.7 kilómetros de la carretera Río Hondo-Huixquilucan, en el tramo que va de Mina La Estrella a la entrada de San Francisco Dos Ríos. El objetivo de esta obra es mantener las vialidades en óptimas condiciones para garantizar la seguridad de automovilistas y peatones.

Durante el corte de listón inaugural, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que la obra requirió una inversión de 15.2 millones de pesos. Explicó que este proyecto fue posible gracias a las “finanzas sanas” con las que cuenta su administración, atendiendo una superficie mayor a 21 mil metros cuadrados.

“El trabajo en equipo da estos excelentes resultados. Nuestra finalidad es que todo el municipio tenga obra”, apuntó la alcaldesa. Agregó que, “sin duda alguna, van a subir la plusvalía de todas las zonas que abarcan esta carretera”, beneficiando la movilidad entre los valles de México y Toluca.

Contreras Carrasco, en compañía de vecinos, refrendó el compromiso de mantener las tres zonas del territorio -Tradicional, Popular y Residencial- con vialidades dignas. Destacó que con este tramo se concluye la repavimentación total de la carretera hasta la entrada de La Marquesa, en Ocoyoacac, tras haberse realizado anteriormente el tramo Ignacio Allende – La Cima.

Paralelamente, el gobierno municipal anunció el inicio de los trabajos de rehabilitación de las carreteras Dos Ríos – San Francisco Ayotuxco, en su parte baja, y Dos Ríos – San Ramón. Estas acciones buscan garantizar vialidades en perfecto estado para el tráfico diario entre las zonas Tradicional y Popular.

La directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez, aseguró que esta vialidad requería mantenimiento desde hace tiempo. Mencionó que por esa razón la presidenta municipal instruyó la repavimentación “de la manera más pronta posible”.

Castillo Martínez reconoció la labor de Romina Contreras, afirmando que “cuando hay voluntad y compromiso, se ve reflejado en resultados tangibles”. Subrayó que el trabajo de la alcaldesa asegura que “lo que dice no se queda al aire, son hechos que trascienden y que impactan de manera positiva a la población”.

La Crónica de Hoy 2025