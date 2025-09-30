Ecatepec actualiza programa de obra pública para ejecutar recursos estatales Los legisladores municipales reconocieron que el Fefom es una aportación estatal destinada al fortalecimiento municipal, cuya aplicación está sujeta a "lineamientos estrictos y tiempos perentorios"

El Cabildo de Ecatepec aprobó por unanimidad la actualización del Programa Anual de Obra Pública, correspondiente a los recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom) especial. La decisión se tomó durante la décima primera sesión extraordinaria de Cabildo, donde las y los integrantes del cuerpo edilicio votaron a favor de la propuesta.

Los legisladores municipales reconocieron que el Fefom es una aportación estatal destinada al fortalecimiento municipal, cuya aplicación está sujeta a “lineamientos estrictos y tiempos perentorios”. Se subrayó que el incumplimiento de estos plazos podría generar retrasos en la ejecución de obras y “posibles observaciones de los órganos fiscalizadores”.

Dicha actualización corresponde específicamente al “segundo 50 por ciento liberado del Fefom especial”. Este recurso debe ser incorporado de manera inmediata al programa para iniciar los procesos de “contratación, adjudicación y ejecución correspondientes”. El objetivo principal es evitar subejercicios que perjudiquen a la población y al municipio.

La aplicación oportuna de estos recursos se traducirá en infraestructura básica, equipamiento urbano y servicios que atienden de manera directa las necesidades prioritarias de la población. Por ello, se enfatizó que cualquier retraso en su ejecución “impacta negativamente la calidad de vida de miles de habitantes”.

Entre las obras y acciones programadas para el Ejercicio Fiscal 2025 se encuentra el suministro y colocación de luminarias en la calle Durango de la colonia El Chamizal. También se contempla la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Toluca en la colonia Lomas de San Carlos.

Otra intervención importante será la rehabilitación de la red de drenaje, agua potable, guarniciones, banquetas y pavimentación en la calle Citlaltépec de la colonia Ciudad Azteca Segunda Sección. De igual manera, se realizarán trabajos similares en la calle 12 de la colonia Rústica Xalostoc.

Finalmente, el programa abarca la pavimentación de la calle Unión en la colonia Solidaridad 90, el suministro de luminarias en la calle Zafiro de La Joya, y la rehabilitación de la avenida Pirules en el fraccionamiento San Carlos. También se intervendrá la barda perimetral del panteón municipal “San Efrén” y la calle Chimborazo en el fraccionamiento Parque Residencial Coacalco. Dichas obras beneficiarán directamente a miles de vecinos de Ecatepec.