Firman Gobierno de Texcoco e IMSS, acuerdo para construcción de un Centro Infantil

Firma Gobierno de Texcoco e IMSS

Con el objetivo de contribuir a la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI), el Gobierno Municipal de Texcoco formalizó un convenio con directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la donación de una fracción del predio “Tierra Larga”.

Durante una mesa de trabajo, el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, y el titular de la delegación, Jorge Martínez Torres, concretaron la firma de este acuerdo.

“Lo hacemos con la convicción de que el bienestar de nuestra gente es la prioridad; ofrecer espacios seguros y educativos para la niñez es asegurar el futuro de nuestro municipio”, expresó el alcalde.

Además señaló que esta obra es resultado de la estrecha coordinación y gestión ante el gobierno federal. “Seguimos tocando puertas para atraer más inversión y obras que beneficien directamente al pueblo texcocano”, enfatizó.

Magdalena Moreno Vega, titular de la Consejería Jurídica local , destaco que el objetivo es fortalecer la infraestructura del municipio mediante una gestión con sentido humano.

De este modo, el Gobierno de Texcoco reafirma su compromiso con la transformación del entorno social y el desarrollo integral en beneficio de los habitantes.