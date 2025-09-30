Entregan rehabilitación y ampliación del Centro de Atención Policial No.15 en Atizapán

El Presidente Municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, encabezó la entrega oficial de la rehabilitación y ampliación del Centro de Atención Policial (CAP) No. 15, ubicado en la Avenida Cerezos, colonia Lomas de San Miguel Norte. La obra, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas, representa un paso firme en el fortalecimiento de la seguridad y la atención ciudadana en esta zona del municipio.

Con esta intervención, el CAP No. 15 ahora cuenta con espacios renovados, modernos y funcionales que permitirán mejorar el servicio hacia la población y brindar mejores condiciones de trabajo a los elementos policiales que diariamente salvaguardan la integridad de los atizapenses.

Infraestructura renovada y moderna

Las acciones realizadas contemplaron la rehabilitación integral de las instalaciones, incluyendo la ampliación de oficinas y áreas operativas, lo que genera mayor comodidad tanto para la ciudadanía que acude a solicitar apoyo como para los policías que ahí desempeñan sus labores. También se reforzaron aspectos de infraestructura, con el objetivo de garantizar un espacio seguro, eficiente y acorde a las necesidades actuales del municipio.

La modernización del CAP busca agilizar los procesos de atención y acercar los servicios de seguridad a los vecinos de Lomas de San Miguel Norte y colonias aledañas, quienes ahora podrán contar con instalaciones dignas y un entorno más adecuado para la gestión de reportes y solicitudes de auxilio.

Durante la entrega, el alcalde Pedro Rodríguez Villegas destacó que invertir en la rehabilitación de espacios policiales es fundamental para garantizar un servicio más cercano y eficiente. Subrayó que la seguridad es una de las demandas más sentidas de la población, por lo que su gobierno trabaja de manera permanente para dotar a los cuerpos de seguridad de las herramientas necesarias para cumplir con su labor.

“Hoy entregamos un CAP renovado y funcional, que responde a la necesidad de contar con instalaciones a la altura de lo que merece la ciudadanía y de lo que requieren nuestros policías. La seguridad es una prioridad, y estas acciones son muestra del compromiso que tenemos con Atizapán”, señaló el edil.

Beneficios para la ciudadanía y los elementos policiales

Los vecinos de la zona resaltaron la importancia de contar con un espacio más cercano, seguro y mejor equipado, ya que esto permite reducir tiempos de respuesta y fortalecer la confianza hacia la corporación policial. A su vez, los elementos destacaron que disponer de instalaciones más cómodas y modernas contribuye a desempeñar su trabajo con mayor eficiencia y motivación.

La rehabilitación del CAP No. 15 forma parte de una estrategia municipal más amplia para mejorar los servicios públicos relacionados con la seguridad, en la que también se contempla la renovación de patrullas, capacitación de policías y el fortalecimiento de programas de proximidad ciudadana.