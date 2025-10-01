Gobierno de Naucalpan mejora infraestructura y seguridad en Tierra y Libertad con programa Huellas de la Transformación

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, llevó a cabo un conjunto de trabajos integrales de infraestructura, alumbrado público y mejoramiento de áreas verdes en la colonia Tierra y Libertad, como parte de los programas Huellas de la Transformación y Operativo Construyendo Bienestar para el Pueblo.﻿

De acuerdo con la administración municipal, estas acciones buscan atender necesidades prioritarias de la ciudadanía en materia de movilidad, seguridad y recuperación de espacios urbanos, al mismo tiempo que se refuerza la identidad comunitaria y se eleva la calidad de vida de las familias.﻿

Los trabajos fueron realizados por la Dirección de Servicios Públicos, dependencia que desplegó cuadrillas y maquinaria para intervenir diversas calles y espacios públicos. Entre las labores más relevantes destacan la instalación de nuevas luminarias y la colocación de postes de alumbrado, acciones que permitirán mejorar la visibilidad en la zona y con ello reducir los factores de riesgo asociados a la inseguridad.﻿

Además, se realizaron jornadas de poda de árboles, lo que no solo contribuye a mantener en buen estado las áreas verdes de la colonia, sino también a prevenir incidentes relacionados con ramas que podrían dañar cables, viviendas o vehículos.﻿

En materia de movilidad, el municipio informó que se aplicaron 20 toneladas de mezcla asfáltica para labores de bacheo, con el propósito de mejorar la superficie de rodamiento y ofrecer mayor seguridad a peatones y automovilistas. Asimismo, se llevó a cabo el balizamiento de calles, con la finalidad de ordenar el tránsito vehicular y peatonal.﻿

En total, fueron 2,684 metros cuadrados de superficie atendida, lo que representa un beneficio directo para más de cinco mil habitantes de Tierra y Libertad. Estas acciones, señaló el Ayuntamiento, son parte del esfuerzo permanente por dignificar los espacios públicos y garantizar servicios básicos de calidad en cada comunidad.﻿

El alcalde Isaac Montoya destacó que este tipo de intervenciones reflejan el compromiso de su administración con el bienestar de los naucalpenses, subrayando que los programas implementados tienen un enfoque social y comunitario. “Estamos convencidos de que el desarrollo urbano y la seguridad van de la mano. Al recuperar calles, parques y luminarias, fortalecemos la confianza ciudadana y construimos mejores condiciones de vida”, expresó.﻿

Con la puesta en marcha de Huellas de la Transformación y el Operativo Construyendo Bienestar para el Pueblo, el Gobierno de Naucalpan busca consolidar un modelo de gestión cercano a la gente, donde las necesidades comunitarias son atendidas de manera directa y con resultados visibles.﻿