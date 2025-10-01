Gobierno de Naucalpan mejora infraestructura y seguridad en Tierra y Libertad con programa Huellas de la Transformación﻿

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, llevó a cabo un conjunto de trabajos integrales de infraestructura, alumbrado público y mejoramiento de áreas verdes en la colonia Tierra y Libertad, como parte de los programas Huellas de la Transformación y Operativo Construyendo Bienestar para el Pueblo.
De acuerdo con la administración municipal, estas acciones buscan atender necesidades prioritarias de la ciudadanía en materia de movilidad, seguridad y recuperación de espacios urbanos, al mismo tiempo que se refuerza la identidad comunitaria y se eleva la calidad de vida de las familias.
Los trabajos fueron realizados por la Dirección de Servicios Públicos, dependencia que desplegó cuadrillas y maquinaria para intervenir diversas calles y espacios públicos. Entre las labores más relevantes destacan la instalación de nuevas luminarias y la colocación de postes de alumbrado, acciones que permitirán mejorar la visibilidad en la zona y con ello reducir los factores de riesgo asociados a la inseguridad.
Además, se realizaron jornadas de poda de árboles, lo que no solo contribuye a mantener en buen estado las áreas verdes de la colonia, sino también a prevenir incidentes relacionados con ramas que podrían dañar cables, viviendas o vehículos.
En materia de movilidad, el municipio informó que se aplicaron 20 toneladas de mezcla asfáltica para labores de bacheo, con el propósito de mejorar la superficie de rodamiento y ofrecer mayor seguridad a peatones y automovilistas. Asimismo, se llevó a cabo el balizamiento de calles, con la finalidad de ordenar el tránsito vehicular y peatonal.
En total, fueron 2,684 metros cuadrados de superficie atendida, lo que representa un beneficio directo para más de cinco mil habitantes de Tierra y Libertad. Estas acciones, señaló el Ayuntamiento, son parte del esfuerzo permanente por dignificar los espacios públicos y garantizar servicios básicos de calidad en cada comunidad.
El alcalde Isaac Montoya destacó que este tipo de intervenciones reflejan el compromiso de su administración con el bienestar de los naucalpenses, subrayando que los programas implementados tienen un enfoque social y comunitario. “Estamos convencidos de que el desarrollo urbano y la seguridad van de la mano. Al recuperar calles, parques y luminarias, fortalecemos la confianza ciudadana y construimos mejores condiciones de vida”, expresó.
Con la puesta en marcha de Huellas de la Transformación y el Operativo Construyendo Bienestar para el Pueblo, el Gobierno de Naucalpan busca consolidar un modelo de gestión cercano a la gente, donde las necesidades comunitarias son atendidas de manera directa y con resultados visibles.