Centro de Mando de Ecatepec refuerza vigilancia con operativos permanentes

El Centro de Mando de Ecatepec opera las 24 horas del día supervisando los Operativos de Disuasión y Patrullaje, en coordinación con elementos de la Fuerza de Tarea Marina y la Policía de Proximidad Social municipal, informó la diputada federal Azucena Cisneros Coss.

La legisladora destacó que estas acciones forman parte del Mando Unificado Zona Oriente, estrategia alineada con las políticas de seguridad impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

Cisneros adelantó que la próxima semana se darán a conocer resultados positivos en la reducción de delitos en el municipio. Además, subrayó que se trabaja en la atención a las causas de la inseguridad, mediante programas de iluminación de espacios públicos, prevención del delito y atención a las juventudes.

“En Ecatepec estamos logrando un cambio con honestidad, con resultados palpables en seguridad y desarrollo social”, señaló.