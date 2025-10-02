Nuevo susto por ‘pipazo’ en CDMX: nube de gas en la Cuauhtémoc casi provoca otra tragedia

Fuga de gas en alcaldía Cuauhtémoc En redes sociales se ve una nube como la que ocasionó la tragedia en el Puente de La Concordia en Iztapalapa.

A casi un mes de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, un incidente similar pudo haber ocurrido este 2 de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc, sobre Circuito Interior. Miembros del cuerpo de bomberos de la Ciudad de México atendieron el incidente y no se reportó ningún daño ni lesionados. Imágenes en redes sociales mostraron el momento en que parte del gas comenzó a salir de la pipa.

Bomberos atendieron fuga de pipa de gas en la Cuauhtémoc

El cuerpo de bomberos de la capital del país informó que en la tarde de este jueves 2 de octubre, atendieron la fuga de gas de una pipa debido a una falla mecánica, lo que evitó que el incidente pasara a mayores.

Atendimos una Fuga de Gas de una Pipa en calle Circuito Interior, colonia Cuauhtémoc, en @AlcCuauhtemocMx, informamos que se trató de una falla mecánica. sin lesionados. Servicio concluido. @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/rvLe8ccibT — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) October 2, 2025

Algunos videos de usuarios en redes sociales mostraron el momento en que se aprecia la nube de gas expandiéndose en el aire de forma similar a cómo ocurrió en la alcaldía Iztapalapa y que terminó en tragedia con al menos 30 personas fallecidas.

Regulación para las pipas de Gas en CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció recientemente una serie de 13 medidas, que incluyen ajustes al Reglamento de Tránsito y otras disposiciones legales, para regular de manera más estricta la circulación de vehículos que transportan sustancias peligrosas, como las pipas de gas LP, con el fin de prevenir accidentes.

Entre las principales disposiciones se establece un límite máximo de velocidad de 30 km/h para estos transportes en toda la ciudad. Además, se prohíbe la circulación de vehículos con más de 40,000 litros de carga de materiales tóxicos o hidrocarburos en la CDMX y se veta el uso de vías de acceso controlado para cualquier transporte de sustancias peligrosas.

En cuanto a las restricciones de horario y vía según la capacidad, las pipas con más de 10,000 litros de hidrocarburos no podrán circular por vías secundarias, y aquellas con más de 20,000 litros solo podrán hacerlo entre las 22:00 y las 05:00 horas, y únicamente por vías primarias. Para asegurar el cumplimiento, se duplicarán las multas por infringir estas reglas y se instalarán radares móviles.