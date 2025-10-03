Metrópoli

En un video que circula en redes sociales, se observa el fuerte movimiento del puente al cruce de los vehículos

Alertan por puente en Calle 7 y Pantitlán: usuarios reportan peligro de desplome

Por Brayan Chaga
Revisión del puente de Calle 7 y Avenida Pantitlán (@Adolfo_Cerqueda/x)

En redes sociales circula un video sobre un puente de Calle 7 y Avenida Pantitlán, cerca de la estación del metro del mismo nombre.

Según información en redes, este puente presenta falla estructural por sismos de 2017 y 2021, con reparaciones anunciadas para este año. Residentes exigen que se revise la estructura para evitar un accidente donde automovilistas y transeúntes puedan resultar heridos.

Por su parte, el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, publicó en su cuenta de x, que personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, valoraron el estado del puente vehicular e indicó que el movimiento se genera por el paso de automóviles, derivado del desgaste natural por uso del neopreno que amortigua la viga del puente, no obstante comentó que se rehabilitará en los próximos días.

