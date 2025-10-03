Canaco reprueba actos violentos de la marcha del 2 de octubre

La Canaco expresó su solidaridad con el cuerpo de seguridad que resultó herido, así como con los periodistas y demás civiles que también resultaron lesionados (Rogelio Morales Ponce)

Con relación a los actos de vandalismo ocurridos el día de ayer durante la marcha del 2 de octubre, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco)condenólos actos de violencia: “Es inaceptable que, en un evento que debería ser un espacio de memoria y reflexión, se haya permitido que un grupo de cobardes vándalos desvirtuara el legítimo y pacífico propósito de la manifestación”.

El saldo que dejaron las agresiones del contingente denominado Bloque Negro es alarmante: 94 elementos hospitalizados de diversos grupos, quienes resultaron lesionados por quemaduras y golpes; 29 personas heridas, de las cuales 8 tuvieron que ser llevadas a un hospital debido a la severidad de sus lesiones.

La Canaco expresó su solidaridad con el cuerpo de seguridad que resultó herido, así como con los periodistas y demás civiles que también resultaron lesionados. De la misma forma, externó su reconocimiento a los integrantes del Agrupamiento Marabunta, quienes también se expusieron intentando mediar y evitar los enfrentamientos.

Dicha institución reportó que las pérdidas en ventas por lo ocurrido ayer fueron de más de 16.7 millones de pesos, ya que 3,442 unidades económicas aproximadamente cerraron de manera anticipada. A la par, los daños materiales ascenderían a 4 millones 350 mil pesos, tomando en cuenta los saqueos a establecimientos comerciales y daños a los inmuebles.