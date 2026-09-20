Últimos días para visitar el Códice Azcatitlan en Pino Suárez

Exposición temporal “Códice Azcatitlan: Caminatas Ilustradas de México-Tenochtitlan”

Quedan pocos días para acercarse a uno de los documentos pictográficos más importantes de la historia de México, y sin salir del Metro. La exposición temporal “Códice Azcatitlan: Caminatas Ilustradas de México-Tenochtitlan”, instalada en la estación Pino Suárez de la Línea 2, llega al final de su periodo de exhibición después de permanecer durante dos meses en las vitrinas culturales del Sistema de Transporte Colectivo.

La muestra presenta un facsímil del Códice Azcatitlan, manuscrito elaborado entre los siglos XVI y XVII que reúne imágenes y escritura para contar distintos momentos de la historia del pueblo mexica. Entre sus páginas se encuentra el relato de la peregrinación desde Aztlán, el crecimiento del imperio mexica, episodios relacionados con la Conquista y registros correspondientes a los primeros años del periodo colonial.

También conocido como Histoire mexicaine, el códice destaca por reunir dos tradiciones de escritura y representación: la visión mesoamericana y elementos de la tradición occidental. Esa combinación permite acercarse a un periodo de profundos cambios culturales e históricos desde una perspectiva que entrelaza imágenes, símbolos y registros escritos.

La pieza original no puede ser manipulada por motivos de conservación, por lo que el facsímil permite al público observar de cerca sus páginas y conocer parte de la historia que resguarda este patrimonio documental. La reproducción fue presentada como parte de una colaboración entre la Embajada de Francia y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en el marco de las celebraciones por el bicentenario de la amistad entre ambos países.

La exposición fue inaugurada el pasado 15 de julio y forma parte de las actividades culturales que el Metro lleva a sus instalaciones para acercar distintas expresiones artísticas e históricas a millones de personas que diariamente utilizan la red.

Así, entre el paso de los trenes y el movimiento cotidiano de la estación Pino Suárez, el público todavía tiene la oportunidad de detenerse unos minutos frente a las páginas de un manuscrito que reúne siglos de historia y permite seguir, a través de sus imágenes, el largo camino de los mexicas hacia México-Tenochtitlan.