Capturan a “La Voz”, hija del “Ojos” del Cártel de Tláhuac, objetivo prioritario de la FGJCDMX

Detenida Liliana "N", alias "La Voz". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Liliana “N”, alias “Li” o “La Voz”, hija de Felipe de Jesús “N”, alias “El Ojos”, fundador del Cártel de Tláhuac.

Liliana “N” fue la responsable de venta y distribución de droga bajo las órdenes de su madre, mujer que fue detenida semanas atrás.

“La Voz” es uno de los objetivos prioritarios de la Fiscalía capitalina, por la cual se ofrecía una recompensa de hasta 500 mil pesos a quien ofreciera información que facilitara su captura.

Los agentes hallaron a “La Voz” en el municipio de Cuautla, Morelos, donde la detuvieron. Posteriormente, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Previamente, el siete de septiembre, fueron detenidas María “N” y Samantha “N”, viuda e hija del “Ojos”, respectivamente, también investigadas por asociación delictuosa. Ambas fueron detenidas en Pachuca, Hidalgo, y trasladadas a la capital del país, donde permanecen en prisión preventiva.

De acuerdo a las investigaciones, María “N” habría asumido un rol de liderazgo en la organización tras la muerte de “El Ojos” en 2017. Samantha “N” habría fungido como encargada financiera y distribuidora de narcóticos.

Antes, en 2024, fue detenido Kevin “N”, hijo del fallecido Felipe “N”, en posesión de más de 200 dosis de posibles narcóticos, además de un arma de fuego corta y una larga tipo subametralladora.

Al “Kevin” se le acusa de integrar el cártel que se dedica a la extorsión, cobro de piso, tráfico de armas, homicidio y narcomenudeo.

En el 2018, el hombre fue detenido junto a sus primos, cuando participó en un ataque armado contra policías, momento en el que fue acusado por portación de armas de uso exclusivo del ejército, delitos contra la salud y daño en propiedad pública y fue internado en un centro de reclusión para menores hasta el año 2020.