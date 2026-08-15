Aseguran 2 mil metros cúbicos de especies forestales en Tlalpan

Cateo Especies forestales aseguradas. (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía Tlalpan, donde se aseguraron alrededor de dos mil tres metros cúbicos de especies forestales identificadas como oyamel, pino, cedro rojo, salam y zapote.

Dicha acción se derivó de la denuncia de una autoridad en materia ambiental, que informó sobre el ingreso y salida de vehículos que transportaban productos forestales maderables probablemente relacionados con actividades irregulares de almacenamiento de madera, sin contar con la autorización correspondiente para esa actividad, por lo que la autoridad competente autorizó el cateo.

En consecuencia, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), llevaron a cabo la diligencia, que contó con el apoyo de la Guardia Nacional (GN) y la participación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), así como de autoridades de la alcaldía de Tlalpan.