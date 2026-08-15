Cruzada Violeta 360 llega a El Progreso para prevenir violencia contra mujeres en Ecatepec

A ocho días del inicio de la Cruzada Violeta 360, brigadas de Prevención del Delito recorrieron la colonia El Progreso de Guadalupe Victoria, en Ecatepec, con acciones de orientación y prevención dirigidas principalmente a mujeres.

Durante el recorrido, personal de las brigadas acudió casa por casa para escuchar a las familias, brindar asesoría y proporcionar información sobre las herramientas disponibles para identificar y atender situaciones de violencia.

Las actividades se realizaron con el acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, como parte de las acciones coordinadas para fortalecer la seguridad en las comunidades del municipio.

Uno de los materiales entregados durante las visitas fue el Violentómetro, herramienta que permite reconocer diferentes manifestaciones de violencia y detectar conductas que pueden aumentar de gravedad. También se proporcionaron números directos de emergencia correspondientes a los sectores de la zona.

El objetivo de estas actividades es acercar los servicios de prevención y seguridad a las colonias, principalmente a las mujeres que puedan encontrarse en alguna situación de riesgo.

La administración municipal señaló que la estrategia busca mantener presencia directa en el territorio y establecer contacto con las familias para conocer de primera mano las situaciones que enfrentan en sus comunidades.

La Cruzada Violeta 360 forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno de Ecatepec para atender la violencia contra las mujeres mediante prevención, orientación y acompañamiento.

En esta jornada, las brigadas recorrieron las calles de El Progreso de Guadalupe Victoria para establecer comunicación con las vecinas y proporcionar información que pueda ser utilizada en caso de una emergencia.

De acuerdo con el gobierno municipal, la seguridad requiere también de acciones preventivas que permitan detectar posibles riesgos antes de que se conviertan en situaciones de mayor gravedad.

Por ello, los recorridos buscan que las mujeres conozcan las herramientas con las que cuentan y sepan a dónde acudir cuando necesiten apoyo.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, ha señalado que la seguridad debe construirse desde las comunidades y mediante el contacto directo con la población.

Con esta visión, las brigadas continúan recorriendo diferentes puntos del municipio para llevar información y servicios de prevención hasta las colonias.

La presencia de elementos de seguridad y personal especializado durante estos recorridos también busca generar mayor confianza entre las familias y facilitar que las mujeres puedan expresar sus preocupaciones.

Además de entregar información, las brigadas mantienen un acercamiento con las habitantes para conocer las condiciones de seguridad de cada zona y orientar sobre las alternativas disponibles.

Las autoridades municipales indicaron que la Cruzada Violeta 360 continuará con recorridos en distintas comunidades de Ecatepec, con el propósito de ampliar las acciones de prevención y protección.

El programa plantea que la atención a la violencia contra las mujeres no debe limitarse a las oficinas gubernamentales, sino que también debe llegar directamente a las calles y hogares.

De esta manera, el gobierno municipal busca fortalecer la prevención del delito y mantener una estrategia de proximidad con las familias, especialmente con las mujeres que requieren información y acompañamiento.

La jornada en El Progreso de Guadalupe Victoria representa una de las primeras acciones territoriales de esta estrategia, que continuará con recorridos en otros puntos de Ecatepec para promover la prevención, la seguridad y el acceso a información para las mujeres.