Continúa abasto de agua mediante pipas en La Libertad y La Remolacha Atizapán

El suministro de agua potable mediante pipas continúa en las delegaciones de La Libertad y La Remolacha, como parte de las acciones para atender a las familias mientras se da seguimiento a los trabajos realizados en la infraestructura hidráulica.

De manera paralela, se mantiene la supervisión de las labores que desarrolla el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) en el pozo 42, donde actualmente se encuentra en proceso un dictamen técnico para determinar qué tipo de avería presenta.

Las autoridades señalaron que será necesario esperar los resultados de este análisis para conocer las condiciones del pozo y definir las acciones que deberán realizarse para atender la falla.

Mientras se obtiene el dictamen, se mantiene el apoyo mediante pipas para reducir las afectaciones a las familias de ambas delegaciones y garantizar el acceso al agua para las necesidades básicas.

El seguimiento a los trabajos continuará en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con el propósito de conocer los avances y las posibles soluciones para restablecer el servicio.

Las autoridades indicaron que mantendrán informada a la población sobre los resultados del diagnóstico y las acciones que se determinen a partir del mismo.

De esta manera, el abasto mediante pipas se mantiene como una medida de atención temporal mientras se conoce con precisión la avería registrada en el pozo 42 y se establecen los trabajos necesarios para su reparación.