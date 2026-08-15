Acercan Metro y Consejo Ciudadano servicios de salud mental y prevención del delito a usuarios

Firma Firma de convenio entre el Consejo Ciudadano y el STC. (Especial)

El Sistema de Transporte Colectivo y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México firmaron un acuerdo que permite implementar acciones de orientación, prevención, atención y difusión en temas de seguridad, salud mental, prevención del delito y violencia de género, contra la trata de personas.

El evento fue encabezado por Adrián Rubalcava Suárez, titular del STC Metro, y José de Jesús Rodríguez, Consejero Honorario del Consejo Ciudadano y Presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO).

El Consejo Ciudadano, además de acercar sus servicios gratuitos a las más de cinco millones de personas usuarias diarias del Metro, dará capacitación a trabajadores en materia jurídica y psicológica, orientada a fortalecer la atención a las personas, la prevención del delito y la cultura del reporte ciudadano.

El director general del STC, Adrián Rubalcava, destacó que el convenio con el Consejo Ciudadano permitirá fortalecer el programa Salvemos Vidas, que inició hace 10 años, y el cual ha tenido gran efectividad con la contención de 920 personas en situación de crisis emocional.

“Decimos que en el Metro, cuidar a las y los usuarios es parte del viaje. Y la colaboración del Consejo Ciudadano será fundamental”, puntualizó.

Con este convenio se fortalece la coordinación para identificar señales de alerta en materia de salud mental, brindar una primera contención y canalizar oportunamente a personas en riesgo hacia los servicios de Di Sí a la Vida, del Consejo Ciudadano, y a otras redes especializadas, con el respaldo de especialistas, atención psicológica y seguimiento de casos, así como sumar a la atención que se brinda a través de los módulos itinerantes de Salvemos Vidas.

Así, explicaron, el Metro se consolida como un aliado estratégico en la prevención, atención y cuidado de la salud mental, que acerca los servicios gratuitos del consejo a las y los usuarios de la red y que están disponibles para toda la población en la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, 55 5533 5533, disponibles de manera gratuita y confidencial, las 24 horas del día.

“Cuidar la salud emocional también es construir seguridad. En el Consejo Ciudadano hemos acompañado a más de 45 mil personas desde 2019 a través de nuestro programa Di Sí a la Vida, y hoy llevamos nuestra atención a un espacio tan cotidiano y cercano como el Metro, para que más personas conozcan que no están solas y que cuentan con nuestro apoyo”, destacó el C. P. José de Jesús Rodríguez Cárdenas, Consejero Honorario del Consejo Ciudadano.