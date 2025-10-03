Detienen a integrante del “Güero Fresa”, extorsionadores en Iztapalapa

Detenido Erasmo Carlos Huerta García. (SSPC)

Autoridades locales y federales detuvieron a Erasmo Carlos Huerta García, de 42 años de edad, integrante de una célula delictiva comandada por el “Güero Fresa”, dedicada a la venta y distribución de droga, así como a la extorsión, cobro de piso y robo en diferentes modalidades, en la alcaldía Iztapalapa.

Los agentes policiacos localizaron una propiedad en la calle Azucena, de la colonia Lomas de San Lorenzo, que era utilizada para el almacenamiento y embalaje de narcóticos.

Una vez que ingresaron para catear el predio, las autoridades aseguraron 13 teléfonos celulares, 34 cartuchos útiles, un arma de fuego corta, 39 bolsitas con cocaína, 13 tabletas de color azul y una ampolleta con un líquido y una motocicleta.

“El Güero Fresa”

Desde el siete de diciembre del 2021, fue detenido Pedro Contreras, “Güero Fresa”, en posesión de armas de fuego y droga.

El hombre vivía en la calle 10 de la colonia López Portillo, en la alcaldía Iztapalapa. Los vecinos ubicaban su domicilio porque afuera hay una imagen de la Santa Muerte.

Contreras, además, realizaba despojos con violencia de inmuebles y buscaba tener el control de la venta de droga en Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco, así como en municipios aledaños a la Ciudad de México como Valle de Chalco y Nezahualcóyotl.

El “Güero Fresa” hacía alusión de que recibía protección de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de distintos sectores localizados en las demarcaciones que operaba.

Tras la muerte de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”, Contreras comenzó su propio cártel en la demarcación que lideraba el narcotraficante abatido por la Marina; uno de los primeros movimientos que hizo fue quitar las bases de taxis de los Panteras para comenzar a operarla.

El hombre viajaba en diversas camionetas y tenía su centro de operación en La Estación y la Conchita.

Su hermano, Rafael Contreras Galindo, mejor conocido como “El Fantasma”, fue asesinado el nueve de abril del 2025 tras una agresión directa en la colonia Valle de San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa.

El ataque ocurrió durante la noche, cuando un grupo armado disparó contra Contreras en plena vía pública. Su cuerpo fue hallado sobre la calle Río Juchipila, con al menos cinco casquillos percutidos en el lugar.

Rafael Contreras Galindo operaba como co-líder junto a su hermano Pedro al frente del grupo criminal implicado en delitos de extorsión a comerciantes y transportistas, venta de narcóticos, homicidios selectivos, y amenazas a funcionarios públicos.

De acuerdo con investigaciones, ambos disputaban el control territorial con el hoy extinto Cártel de Tláhuac, particularmente en las colonias Barrio San Antonio, José López Portillo, Jardines de San Lorenzo, El Rosario y Villa del Mar.