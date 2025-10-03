Encabeza Delfina Gómez homenaje a mando caído durante operativo en Nicolás Romero

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó las exequias del Comandante Raymundo Rosas, Jefe de la 28 Región de Nicolás Romero; el mando perdió la vida en cumplimiento de su deber desplegado como parte de un operativo relacionado con la búsqueda de una mujer desaparecida.

Durante la ceremonia luctuosa, realizada en el patio del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Calidad (C5), en Toluca, la gobernadora montó una guardia de honor en la que le flanquearon el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad.

Tras pronunciar el último pase de lista y luego de una ronda de salvas de honor, el subsecretario de Policía Estatal, Carlos Alberto Hernández Leyva, reconoció la trayectoria del Comandante fallecido, de quien se destacaron 32 años como servidor público. El funcionario reiteró la solidaridad institucional y el acompañamiento integral del Gobierno del Estado de México a la familia del mando policial, al tiempo que manifestó que el legado de Rosas inspirará a todos los elementos de la corporación a seguir cumpliendo con su deber y a trabajar con ahínco en aras de la paz y seguridad en la demarcación.

Por su parte, la titular del Ejecutivo estatal celebró el compromiso del Comandante y manifestó sus condolencias personales e institucionales a la familia y amigos del policía.