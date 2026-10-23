Festival TransformARTE ofrecerá actividades gratuitas por el Día de Muertos en Toluca y Texcoco

El Gobierno del Estado de México invitó a las familias mexiquenses a celebrar el Día de Muertos con actividades culturales gratuitas durante el Festival Cultural TransformARTE, que se realizará los días 24 y 25 de octubre en los municipios de Toluca y Texcoco.

A través de la Secretaría de Cultura y Turismo, la administración estatal, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, preparó una serie de actividades relacionadas con las tradiciones mexicanas para que niñas, niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar de esta celebración.

Las actividades se llevarán a cabo en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca y el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco. Ambos espacios ofrecerán presentaciones de música, danza, teatro, cine, talleres, exposiciones artesanales, juegos y muestras gastronómicas.

En Toluca, la programación comenzará a las 11:00 horas con el espectáculo de danza Fandango de los muertos y el taller Pinta tu calavera. También se realizarán presentaciones de danza folclórica, música relacionada con la temporada, cuentacuentos y otras expresiones artísticas dirigidas a toda la familia.

Una de las actividades especiales se realizará el sábado 24 de octubre a las 18:00 horas, cuando el Centro Cultural Mexiquense ofrecerá un recorrido nocturno de leyendas. Además, las personas asistentes podrán participar en un taller de globos de cantoya y presenciar su vuelo.

Como parte de la celebración, las familias podrán acudir disfrazadas y llevar a las niñas y los niños a pedir calaverita, una de las tradiciones más representativas de estas fechas.

Por su parte, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, ubicado en Texcoco, iniciará sus actividades a las 11:00 horas con presentaciones de danza folclórica y música. También contará con juegos como Camino al Mictlán y Lotería Día de Muertos, además de la charla Xantolo: la fiesta de las ánimas, dedicada a una celebración tradicional relacionada con el culto a los difuntos.

El festival también tendrá actividades en los Centros Regionales de Cultura del Estado de México, donde se ofrecerán distintas expresiones artísticas para promover las costumbres y tradiciones mexicanas.

Para quienes deseen asistir a las actividades en Toluca, el Centro Cultural Mexiquense se encuentra en el boulevard Jesús Reyes Heroles número 302, en la delegación San Buenaventura.

En Texcoco, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario está ubicado en la carretera federal Los Reyes-Texcoco, kilómetro 14.3, en San Miguel Coatlinchán.

Las autoridades estatales señalaron que las actividades serán gratuitas e invitaron a la población a consultar la programación completa, los horarios y las sedes a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y Turismo, en Facebook, Instagram y X, mediante la cuenta @CulturaEdomex.

Con esta edición del Festival TransformARTE, el Gobierno del Estado de México busca acercar las actividades culturales a la población y mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos mediante espacios de convivencia y aprendizaje para todas las edades.