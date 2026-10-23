Alcanza acuerdo reparatorio Eco Live con familia de fotógrafa fallecida en Parque Bicentenario en 2025

Evento en Parque Bicentenario de la CDMX

A un año y medio de la tragedia, la empresa ECO Live, identificada también como La Agencia de los Socios, alcanzó un acuerdo de reparación integral del daño con la familia de Berenice Giles, una de los dos fotoperiodistas que fallecieron durante el Festival AXE Ceremonia 2025 celebrado el 5 de abril de ese año en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México.

En un posicionamiento difundido este viernes la promotora también informó que la familia del otro fotoperiodista que falleció, Miguel Ángel Rojas decidió continuar con el procedimiento judicial, aunque aseguró que mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo reparatorio en cualquier etapa de proceso que se sigue.

Ambos fotoperiodistas perdieron la vida mientras realizaban su trabajo durante el festival, un caso que derivó en investigaciones y procedimientos judiciales para determinar las responsabilidades por lo ocurrido.

En su posicionamiento, la empresa también abordó las dudas sobre el seguro de responsabilidad civil y el procedimiento judicial relacionado con el caso.

La compañía señaló que respeta la decisión de la familia de Miguel Ángel Rojas de continuar por la vía judicial y reiteró que su voluntad de alcanzar un acuerdo con sus integrantes permanece vigente en cualquier etapa del proceso.

En contraste, precisó que el procedimiento con la familia de Berenice Giles concluyó tras la suscripción de un acuerdo de reparación integral.

En relación con el seguro contratado para el festival, ECO Live indicó que la póliza de responsabilidad civil se encontraba contemplada conforme a la legislación aplicable en la Ciudad de México.

Explicó que la suma asegurada establece el límite máximo de cobertura, pero no equivale necesariamente al pago realizado por un siniestro. Por ello, sostuvo que el monto difundido sobre la póliza no corresponde a la cantidad que recibió.

ECO Live agregó que el seguro se hizo efectivo después de cumplir el acuerdo con la familia de Berenice Giles. Según su comunicado, los recursos de la póliza tienen como destino las familias y no pueden utilizarse para otros propósitos; los recursos restantes, aseguró, continúan en reserva para ese fin.

El pasado martes la Fiscalía de la Ciudad de México informó que obtuvo la vinculación a proceso de siete personas físicas y tres empresas por su probable participación en el delito de homicidio culposo en agravio del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas, por los hechos ocurridos durante el festival Axe Ceremonia 2025.

Añade que una de las empresas, encargada de la administración del Parque Bicentenario, también fue vinculada a proceso por el homicidio culposo de la fotoperiodista Berenice Giles.

En relación con el fallecimiento de Berenice, la vinculación a proceso recayó únicamente en la empresa administradora del recinto, que no suscribió el acuerdo reparatorio celebrado el 29 de mayo de 2026 entre sus familiares, las ocho personas físicas y las otras dos empresas investigadas. El juez del caso fijo un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La empresa Eco Live puntualizó que esta etapa procesal permite continuar la investigación bajo supervisión judicial, pero no representa una determinación definitiva de responsabilidad.

Señaló que corresponderá al Poder Judicial establecer las responsabilidades al concluir el procedimiento y aseguró que participará con pleno apego a la ley.

Finalmente, ECO Live expresó sus condolencias por la muerte de ambos periodistas y reiteró su respeto a sus familiares, amistades y colegas.