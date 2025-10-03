Gobierno de Chimalhuacán avanza en rehabilitación vial con trabajos de bacheo

Con el propósito de mejorar la movilidad urbana y garantizar mayor seguridad para automovilistas y peatones, el Gobierno de Chimalhuacán, encabezado por la presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez, realizó trabajos de bacheo en la Avenida Ejido Colectivo, una de las vialidades más transitadas de la localidad.

La acción forma parte del programa permanente de rehabilitación de calles y avenidas principales que impulsa la actual administración, como respuesta a las demandas ciudadanas respecto al deterioro de la infraestructura vial. Según autoridades municipales, los trabajos se han intensificado en los últimos meses, con el objetivo de atender los tramos más dañados y con mayor flujo vehicular.

El bacheo en la Avenida Ejido Colectivo representa un beneficio directo para cientos de familias que a diario utilizan esta vía para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y actividades cotidianas. Al mejorar las condiciones del pavimento, se reducen riesgos de accidentes, daños a vehículos y tiempos de traslado, lo que repercute en una mejor calidad de vida para los habitantes.

La presidenta municipal, Xóchitl Flores Jiménez, reiteró que estas acciones se enmarcan dentro del Gobierno de Transformación, que busca dar respuesta inmediata a las necesidades más urgentes de la población. “Nuestro compromiso es seguir trabajando en cada colonia y comunidad de Chimalhuacán, porque mejorar las vialidades significa dar seguridad y confianza a la gente”, expresó.

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, la rehabilitación de la red vial se realiza de manera escalonada en distintos puntos del municipio, priorizando las arterias principales que registran mayor tránsito. Se estima que en el último trimestre se han atendido decenas de calles con labores de bacheo y reencarpetado.

Vecinos de la zona reconocieron la importancia de estos trabajos, señalando que la presencia de baches había generado complicaciones en la circulación, además de ser un factor de riesgo para motociclistas y ciclistas. “Ahora podremos circular con más seguridad. Es bueno ver que el gobierno está al pendiente de nuestras calles”, comentó un habitante de la colonia.

El Ayuntamiento adelantó que continuará con operativos similares en otras avenidas de Chimalhuacán durante las próximas semanas, reforzando con ello la estrategia de mantenimiento urbano que busca transformar la imagen de la demarcación y ofrecer mayor seguridad vial.