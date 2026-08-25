Ecatepec intensifica bacheo y repara más de 57 mil hoyos en calles

El Gobierno de Ecatepec reforzó los trabajos para mejorar las calles del municipio y reportó la reparación de 57 mil 480 baches y la rehabilitación de 455 mil metros cuadrados de vialidades desde el 1 de enero de 2025 hasta agosto de 2026.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, informó estos resultados durante una conferencia, donde presentó los primeros avances del programa “Reventón de Bachetón Ecatepec 24/7, el cambio se siente en las calles”.

La estrategia busca atender una de las principales demandas de los habitantes: el mal estado de las calles. Para acelerar los trabajos, más de mil funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento se incorporaron a las labores de bacheo.

Cisneros Coss explicó que al inicio de su administración alrededor del 80 por ciento de las calles se encontraban en malas condiciones. Por esta razón, el gobierno municipal decidió aumentar el número de trabajadores y ampliar los horarios de atención.

Una de las principales novedades del programa es que, por primera vez en Ecatepec, se realizan trabajos de bacheo durante la noche. La intención es aprovechar más horas del día y atender un mayor número de vialidades.

La alcaldesa señaló que anteriormente solamente trabajaban ocho cuadrillas, pero actualmente se cuenta con un despliegue de 30 cuadrillas por semana.

También destacó la participación de los funcionarios municipales, quienes dejaron por un momento sus actividades de oficina para incorporarse directamente a las labores en las calles.

“Eso necesitamos: funcionarios de territorio, funcionarios todo terreno”, expresó la presidenta municipal al referirse a la participación de los trabajadores del Ayuntamiento.Por su parte, Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, explicó que el actual gobierno ha incrementado de manera importante la cantidad de superficie atendida.

De acuerdo con el funcionario, entre 2009 y 2024 se realizaba un promedio anual de 50 mil metros cuadrados de bacheo. En contraste, durante 2025 la actual administración rehabilitó 234 mil metros cuadrados, mientras que para 2026 se tiene proyectada la atención de otros 221 mil metros cuadrados.

Para los trabajos nocturnos se cuenta con 22 cuadrillas. De ellas, 12 están integradas por trabajadores que ya realizan labores de mantenimiento, mientras que otras 10 están conformadas por funcionarios de 29 direcciones del Ayuntamiento.

Los funcionarios que participan recibieron capacitación sobre la aplicación y rendimiento de los materiales utilizados para reparar los baches, además de las medidas de seguridad necesarias para realizar las actividades. Durante las jornadas nocturnas se aplican aproximadamente 500 toneladas de material diariamente, principalmente en cuatro colonias prioritarias por semana. Sin embargo, el número de comunidades puede aumentar dependiendo del tamaño y las necesidades de cada zona.

El Gobierno de Ecatepec señaló que con la incorporación de más personal y equipo se busca acelerar la atención de las calles y ofrecer una respuesta más rápida a los vecinos. Los trabajos forman parte de una estrategia permanente para mejorar la infraestructura vial del municipio. Las autoridades municipales señalaron que continuarán con el programa Bachetón Ecatepec 24/7, con la meta de recuperar más vialidades y mejorar las condiciones para automovilistas, transporte público, motociclistas, ciclistas y peatones.

Con este despliegue, el Ayuntamiento pretende que las labores de reparación no se concentren únicamente durante el día, sino que también se aprovechen las jornadas nocturnas para avanzar en la recuperación de las calles de Ecatepec.