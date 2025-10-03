¡Se acabó la fiesta! Alessandra Rojo de la Vega frena tardeada clandestina con más de 1,200 menores

Alessandra Rojo de la Vega La alcaldesa acudió al antro clandestino para supervisar el operativo

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que evitó lo que pudo convertirse en una tragedia. Más de 1,200 menores de edad fueron desalojados de un antro clandestino en el corazón de la colonia Buenos Aires, donde consumían alcohol en condiciones de alto riesgo.

El operativo, realizado por elementos de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y la Dirección General de Gobierno, permitió irrumpir en el inmueble que operaba sin permisos, sin salidas de emergencia y sin las mínimas medidas de seguridad.

“A veces me toca ser la mala del cuento, pero lo más importante es proteger la vida de las personas”, expresó la funcionaria al encabezar la intervención.

¿Qué habíaa el antro clandestino de la colonia Buenos Aires?

La escena que encontraron las autoridades fue lo que esperaban. Un espacio improvisado, sin ventilación adecuada ni rutas de evacuación, cientos de adolescentes ingerían bebidas alcohólicas mientras un DJ animaba la fiesta. El lugar estaba repleto de botellas y tambos con alcohol que quedaron bajo resguardo a la espera del arribo de la Fiscalía.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó sobre la clausura de un antro clandestino en la colonia Buenos Aires, donde fueron hallados más de 1,200 menores consumiendo alcohol y drogas.pic.twitter.com/2ygnV5A6yk — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 3, 2025

“Todos estos recipientes que ven aquí son bebidas que no podemos tocar porque ya viene el personal ministerial. Los jóvenes salieron en muy mal estado y eso que llegamos apenas una hora después de que comenzó el evento”, detalló Rojo de la Vega.

El operativo también reveló la ausencia total de protocolos de protección civil. En caso de incendio, estampida o accidente, las consecuencias habrían sido devastadoras.

En el video que compartió la alcaldesa se ve la magnitud del número de jóvenes que estaban en la fiesta y que fue captado desde las alturas ya desalojados en la calle.