Delfina Gómez reconoce a mandos militares durante la Mesa de Paz en el Estado de México

En la sesión número 79 de la Mesa de Paz, la gobernadora Delfina Gómez entregó reconocimientos a los mandos de la 37/a Zona Militar y de la 1/a Zona Aérea Militar por su labor en tareas de coordinación para la seguridad en la entidad.

Los reconocimientos fueron otorgados al General de Brigada EM Lucio Vergara Gómez, comandante de la 37/a Zona Militar, y al General de Ala Piloto Aviador EM José Antonio Sierra Amador, comandante de la 1/a Zona Aérea Militar.

La mandataria estatal señaló que la coordinación con las Fuerzas Armadas es un elemento importante en las acciones orientadas a fortalecer la seguridad en el Estado de México y agradeció el servicio de ambos mandos ante sus nuevas encomiendas.