Metrópoli

La nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México prevé arrestos de hasta 36 horas y amplía el catálogo de conductas sancionables

Endurecen sanciones por maltrato animal en el Edomex con multas de hasta 35 mil pesos

Por Gerardo Mayoral
Endurecen sanciones por maltrato animal en el Edomex con multas de hasta 35 mil pesos

La nueva legislación estatal en materia de bienestar animal establece sanciones económicas y administrativas más severas para quienes incurran en actos de crueldad o maltrato, con multas que pueden alcanzar hasta 35 mil pesos, además de arrestos de hasta 36 horas en ciertos supuestos.

La norma fue impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y aprobada por unanimidad en la LXII Legislatura del Estado de México. Entre sus disposiciones centrales, reconoce a los animales como “seres sintientes” y a los de compañía como parte del núcleo familiar, bajo el concepto de familia multiespecie.

De acuerdo con el texto, quien cometa actos de crueldad o maltrato podrá recibir multas de entre 150 y 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un rango aproximado de 17 mil 596 a 35 mil 193 pesos.

Además, prevé arresto inconmutable de 36 horas y multas de entre 25 y 30 UMAs para quienes mantengan a un animal en condiciones inadecuadas de alojamiento, movilidad o higiene que le generen sed, hambre, miedo, dolor, lesiones o enfermedades, o que le impidan expresar su comportamiento natural.

El catálogo de sanciones contempla desde amonestaciones y trabajo comunitario vinculado a la protección ambiental, hasta multas y arrestos administrativos. La ley considera infractores tanto a personas físicas como a personas jurídico-colectivas e incluso a autoridades que, por acción u omisión, directa o indirecta, violen sus disposiciones.

En el apartado de conductas sancionables se incluyen causar la muerte de un animal mediante métodos que provoquen agonía o sufrimiento innecesario, realizar sacrificios fuera de los métodos establecidos por las normas oficiales mexicanas y cualquier acto u omisión que ponga en riesgo la vida, la salud o el bienestar del animal.

Asimismo, el ordenamiento prohíbe utilizar animales en protestas, manifestaciones o actos similares que puedan generarles sufrimiento; emplearlos como instrumentos de entrenamiento para animales de guardia o ataque; y entregarlos, venderlos o distribuirlos con fines de propaganda política, como premios en sorteos o en dinámicas comerciales.

La legislación también incorpora la promoción del bienestar animal en el ámbito educativo, con el propósito de fomentar una cultura de respeto y cuidado hacia los animales desde edades tempranas.

Tendencias