Metro CDMX: las estaciones Portales y Nativitas de la Línea 2 cerrarán hasta nuevo aviso

Metro Línea 2 Debido a trabajos de remodelación, las estaciones Portales y Nativitas de la Línea 2 del Metro CDMX cerrarán a partir de esta semana hasta nuevo aviso.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México realizará cierres en la Línea 2 del servicio, ya que se llevarán a cabo labores de remodelación.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Metro CDMX a través de sus redes sociales, el cierre parcial será en las estaciones Portales y Nativitas, por lo que recomiendan a la población anticipar trayectos y reorganizar sus rutas de traslado en caso de que alguna de estas estaciones forme parte de la rutina diaria.

Portales y Nativitas de la Línea 2: ¿a partir de qué día y hasta cuándo estarán cerradas?

Adrián Rubalcava, Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, anunció en su cuenta oficial de X que continuarán las afectaciones para el público capitalino que utiliza la Línea 2 del Metro, ya que se realizará el cierre de las estaciones Portales y Nativitas.

Importante para las y los usuarios de la Línea 2 del @MetroCDMX: del 1 al 3 de mayo, el servicio operará en dos tramos, Tasqueña–Xola y Cuatro Caminos–Pino Suárez, con apoyo de @RTP_CiudadDeMex en el tramo intermedio, como parte de los trabajos de rehabilitación.

Además, las… pic.twitter.com/JXNzpYTVKS — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 29, 2026

La suspensión parcial de esta línea será a partir del 30 de abril a las 22:00 horas y será hasta nuevo aviso, por lo que no habrá ascenso ni descenso en ninguna de las estaciones mencionadas.

El servicio recomienda al público reorganizar sus rutas y anticipar trayectos, a la vez que agradece la comprensión por las modificaciones en esta etapa de la obra.

Línea 2 cambiará su operación del 1º al 3 de mayo

En el mismo comunicado publicado por el director general del STC Metro, anunció un cambio temporal en la operación de la línea 2, la cual correrá en dos tramos del 1º al 3 de mayo de la siguiente forma:

Tasqueña–Xola.

Cuatro Caminos–Pino Suárez.

La afectación de tres días se debe a las obras de rehabilitación en la línea, sin embargo, las autoridades señalan que el tramo intermedio contará con el apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México.