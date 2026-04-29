Huixquilucan lanza convocatoria de la Tarjeta Joven 2026 para apoyar a jóvenes

El Gobierno municipal de Huixquilucan dio a cnocer la convocatoria para el programa Tarjeta Joven 2026, una iniciativa que busca apoyar económicamente a jóvenes del municipio y contribuir a su desarrollo académico y laboral.

Este programa está dirigido a personas de entre 18 y 29 años de edad que residan en Huixquilucan, ya sea que se encuentren estudiando o trabajando. El objetivo principal es brindar un respaldo económico que permita mejorar sus condiciones de vida y ampliar sus oportunidades a futuro.

De acuerdo con la convocatoria, los interesados deberán cumplir con diversos requisitos para poder participar. Entre ellos se encuentra acreditar la residencia en el municipio, presentar identificación oficial vigente, CURP actualizada y documenos que comprueben su situación como estudiante o trabajador. Además, es importante no contar con otro apoyo económico similar otrogado por el gobierno municipal.

El registro para este programa se realizará de manera presencial en las oficinas de la Dirección General de la Juventud, donde los aspirantes deberán entregar su documentación completa. Las au toridaes informaron que el trámite es totalmente gratuito, por lo que invitaron a los jóvenes a no dejarse engañar por posibles fraudes o cobros indebidos.

Una vez concluido el proceso de registro, las autoridades municipales llevarán a cabo una revisión de los documentos para seleccionar a los beneficiarios. Aquellos que resulten aceptados serán notificados oportunamente para recoger su tarjeta, la cual funcionará como un medio electrónico donde se depositará el apoyo económico.

El programa busca otorgar un apoyo económico a través de un monedero electrónico, con una cantidad total de $3,070 pesos divididos en dos ministraciones. El apoto se entregará a cada uno de los beneficiarios, con la intención de contribuir a incrementar las oportunidades para incentivar su integral desarrollo en la sociedad.

El gobierno municipal destacó que este tipo de programas forman parte de una estrategia integral para impulsar a la juventud, un sector considerado clave para el desarrollo social y económico del municipio. A través de la Tarjeta Joven, se busca reducir las dificultades que enfrentan muchos jóvenes para continuar sus estudios o mantenerse en el ámbito laboral.

Asimismo, autoridades hicieron un llamado a los interesados para que revisen cuidadosamente la convocatoria completa y cumplan con todos los requisitos establecidos, ya que cualquier error o documento faltante podría afectar su participación en el proceso de selección.